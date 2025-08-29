채해병특검, 국방부 검찰단 압수수색…박정훈 대령 항명 수사 관련
채해병 특검이 29일 국방부 검찰단을 상대로 압수수색에 나섰다.
특검은 이날 오전 서울 용산구에 있는 국방부 검찰단에 수사관을 보내 압수수색을 진행하고 있다.
압수수색 대상엔 김동혁 전 국방부 검찰단장이 사용했던 집무실 등이 포함된 것으로 전해졌다.
국방부 검찰단은 채해병 사망사건 수사외압 의혹에서 해병대 수사단이 2023년 8월 2일 경북경찰청에 채해병 사망사건 수사기록을 이첩하자 이를 직접 회수하고, 박정훈 해병대수사단장(대령)을 집단항명 수괴로 입건해 수사를 시작했다.
박 대령 사건을 수사한 사람은 염보현 군검사(육군 소령)다. 염 소령은 2023년 8월 2일 박 대령을 집단항명 수괴 혐의로 입건해 수사하다 항명으로 혐의를 바꾼 뒤 박 대령에 대한 구속영장을 청구했다.
특검은 이날 압수수색에서 확보한 자료를 바탕으로 군 관계자 조사를 이어갈 방침이다.
특검은 앞서 직권남용권리행사방해 혐의 피의자로 입건돼 있는 김 전 단장은 일곱번, 허위 공문서 작성 및 동행사 등 혐의를 받는 염 소령을 세 번 불러 조사했다.
