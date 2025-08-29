인천교통공사, 사회적기업과 굿즈 만든다…12월 공개

업무협약식. 인천교통공사 제공

최정규 인천교통공사 사장은 “이번 굿즈 사업은 시민에게 친근한 브랜드 이미지를 높이는 동시에 지역경제 활성화에도 기여할 것”이라며 “사회적기업과의 동반성장을 통해 공사의 ESG 사회적 가치 실현을 강화해 나가겠다”고 말했다.