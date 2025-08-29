엔비디아 “트럼프와 중국에 블랙웰 칩 판매 논의”
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 도널드 트럼프 미국 행정부와 엔비디아의 최신 인공지능(AI) 칩 블랙웰을 중국에 판매하는 것에 대해 논의하고 있다고 밝혔다.
황 CEO는 28일(현지시간) 미 폭스비즈니스와 인터뷰에서 이같이 밝혔다. 판매 허가 시점은 아직 구체적으로 논의되지 않은 것으로 전해졌다.
엔비디아는 블랙웰 칩의 저사양 버전을 중국용으로 개발 중이다. 트럼프 대통령은 이달 초 이 칩의 성능을 일반 칩보다 30~50%까지 낮춘다면 중국 수출을 허용할 수도 있다고 밝혔었다.
황 CEO는 “논의에 시간이 걸리겠지만 트럼프 대통령은 세계가 미국 기술 스택을 기반으로 AI를 개발하는 것이 AI 경쟁에서 승리하는 데 도움이 된다는 것을 알고 있다”고 말했다. 스택이란 특정 프로젝트에 사용되는 프로그래밍 언어, 데이터베이스, 인프라 등 기술 요소의 집합을 뜻한다. 이어 “트럼프 대통령은 미 달러가 세계 표준인 것처럼 미국 기술이 전 세계에 퍼지길 원하고 전 세계가 미국 기준 위에서 구축되기를 바라고 있다”고 전했다.
엔비디아 2분기 실적에서 중국에 H20 칩 판매가 없었던 점에 대해서는 “아직 주문이 들어오지 않았지만 주문을 기대하고 있다”며 “H20은 여전히 훌륭한 제품으로 가격 대비 성능, 비용 효율성, AI 토큰 생성 능력 모두 매우 뛰어나다”고 강조했다.
H20 칩은 엔비디아가 중국 시장을 겨냥해 만든 호퍼 기반의 저사양 AI 칩이다. 지난 4월 트럼프 행정부가 국가 안보를 이유로 수출을 중단했다가 지난 7월 중국 수출을 허가하기로 했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사