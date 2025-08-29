공연 도시 도약 고양시, 지속 가능한 전략 모색

공연 문화와 도시 상생 위한 정책토론회 개최

실무부서 관계자들도 실질 과제를 내놓았다. 고양시 서은원 관광과장은 공연 전후 체험존 조성, K-스타 전시관 설치, 핸드프린팅, 라이트업 등 관광콘텐츠 도입과 시설 보수를 제안했으며, 유진상 주차교통과장은 스마트 주차시스템과 통합 안내체계, 대중교통 이용 유도 방안 등을 설명했다. 민재식 도로정비팀장은 외국인 관광객을 위한 영문 표지판 정비와 야간 보행 안전시설 확충 필요성을 강조했다.