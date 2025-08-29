멕시카나치킨, 부위별 ‘골라먹는 재미’에 소비자 호응
치킨 전문 프랜차이즈 멕시카나가 한마리 치킨 제품을 보다 다양한 범위에서 선택해 즐길 수 있도록 부위별 메뉴 카테고리 제품군을 강화했다.
최근 인기리에 판매 중인 멕시카나치킨의 부위별 제품은 기존 뼈나 순살로만 선택할 수 있었던 한마리 치킨의 제품 옵션을 닭다리, 윙·봉, 콤보(닭다리 반/윙·봉 반)까지 확장해 기호에 맞게 선택 구매할 수 있게 했다.
회사 측에 따르면 멕시카나 치킨은 부위별 제품 옵션 운영을 통해 제품 선택의 폭을 한 층 다양화했다. 이를 통해 기존 고객의 이용 만족도를 높이고, 신규 고객층을 추가 확보함으로써 치킨 시장에서의 경쟁력 우위를 선점할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
멕시카나 치킨의 부위별 옵션 모든 제품은 신선육을 사용해 기존 한마리 치킨 제품에서 접할 수 있었던 높은 품질과 맛을 그대로 유지했다고 설명했다. 기존 멕시카나 치킨을 애용하는 소비자는 물론 치킨을 선호하는 고객들의 제품에 대한 선호도는 지속 상승할 것으로 전망하고 있다.
김용억 멕시카나 마케팅본부장은 “급변하는 소비자의 구매 패턴과 취향의 다양화 등의 여러 요소를 반영해 제품 선택의 폭을 확대했다”며 “고객 분들께 다양한 경험의 제공과 함께 더욱 큰 만족을 선사해 드리고자 부위별 제품 옵션 3종을 기획 및 운영하게 됐다”고 말했다.
한편, 멕시카나는 부위별 제품 출시 기념으로 멕시카나 앱을 통해 제품 구매 시 할인 혜택을 제공하는 프로모션을 전개하고 있다. 프로모션은 오는 31일까지 진행되며, 자사앱 내 이벤트 페이지 등을 통해 할인쿠폰을 다운로드한 후 부위별 제품 결제 시 적용하면 3000원 저렴하게 구매가 가능하다. 프로모션에 대한 자세한 사항은 멕시카나 공식 홈페이지와 멕시카나치킨 앱에서 확인 가능하다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
