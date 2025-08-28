이상일 용인특례시장 ‘공동주택 민생현장 소통버스킹’…구성역 플랫폼시티서

많은 기업들이 플랫폼시티 입주 의향을 보였으며, 훌륭한 반도체장비 회사들 가운데 플랫폼시티에 본사를 두겠다는 계획을 갖고 있는 회사도 있는 것으로 안다”며 “이동·남사읍 첨단 시스템반도체 국가산업단지엔 100여 개의

(

) 기업이 입주하고, 산단조성이 완료되면 10만 3000여 명의 상주 근로자가 일할 것으로 추정된다”고 설명했다. 이어 “

초대형 반도체 생태계가 용인에 조성될 것이므로, 좋은 기업이 많이 들어와 양질의 일자리도 당연히 늘어나게 될 것”이라고 덧붙였다.

아파트 하자와 관련 한 입주민이 “입주 1년째인데 아직도 단지 내 누수와 곰팡이, 악취 등 문제가 해결되지 않고 있다. 하자 발생 시 시와 시공사, 시행사, 입주민이 함께 소통할 수 있는 공식 창구를 마련해달라”고 요청하자

신호등 옆 그늘막과 대기의자는 설치키로 결정했으며, 탄천 횡단 나무다리는 한강유역청의 하천기본계획 수립 용역이 내년 12월 완료되는 점 등을 고려해 플랫폼시티 도시개발사업 준공 시기에 맞춰 설치 여부를 검토키로 했다.