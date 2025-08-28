시사 전체기사

당근 7t 순식간에 ‘와르르’…난리난 괴산 중부고속도로

입력:2025-08-28 18:22
수정:2025-08-28 18:30
화물차 중앙분리대 충돌
경찰, 1개 차선 통제하며 수습 중

당근을 싣고 달리던 화물차가 28일 오후 충북 괴산군 연풍리 양평 방향 중부내륙고속도로에서 중앙분리대를 들이받는 사고를 내 도로에 당근이 쏟아져 있다. 괴산소방서 제공

중부내륙고속도로에서 당근을 싣고 가던 화물차가 중앙분리대를 들이받는 사고가 발생했다.

이 사고로 7t 분량의 당근이 도로로 쏟아져 통행에 차질을 빚고 있다.

28일 경찰 등에 따르면 이날 오후 3시44분쯤 충북 괴산군 연풍리 양평 방향 중부내륙고속도로를 달리던 윙바디 화물차(12t)가 중앙분리대를 들이받았다.

화물차에 실려 있던 7t가량의 당근이 반대편 차선(창원 방향)으로 쏟아져 1t 트럭과 스포츠유틸리티차(SUV)가 충돌하는 사고가 났다.

다른 승용차 2대도 당근에 맞아 파손됐다.

이 사고로 윙바디 화물차 운전자 A씨(40대)가 부상을 입고, 병원으로 이송됐다.

경찰은 창원 방향 고속도로 2차선 중 1개 차선을 통제하며 사고를 수습하고 있다.

경찰은 윙바디 화물차 운전석 타이어가 터지며 사고가 시작된 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

