시사 전체기사

부산지검, 2000억대 도박 자금 세탁 사건 항소

입력:2025-08-28 18:15
공유하기
글자 크기 조정

검찰, 일부 무죄 판단 불복… 항소 제기
해외 부동산 444억 몰수·455억 추징
해외 도피 도박사이트 운영자 송환 추진


불법 도박사이트 자금 세탁 사건에서 징역형을 선고받은 A씨가 일부 무죄 판결을 받자, 검찰이 항소에 나섰다.

부산지검은 28일 “지난 26일 A씨 사건에 대해 항소를 제기했다”고 밝혔다. A씨는 불법 도박사이트 운영자의 의뢰를 받아 범죄수익 2000억 원 상당을 부동산에 투자하는 방식으로 세탁한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

A씨는 재판에서 혐의를 전면 부인했으나, 추가 자료 제출 등 검찰의 입증으로 유죄가 인정됐다. 법원은 지난 21일 A씨에게 징역 10년 6월을 선고하고, 해외 소재 부동산 444억원을 몰수하고 455억원을 추징하도록 판결했다. 다만 일부 범죄수익 세탁 혐의에 대해서는 무죄로 판단했다.

부산지검은 이에 불복해 항소했다. 검찰은 “범죄수익의 일부 세탁 사실을 인정하지 않은 부분은 받아들일 수 없다”며 “해외 도피 중인 불법 도박사이트 운영자에 대해서도 국내 송환을 추진 중”이라고 밝혔다.

검찰은 앞으로도 범죄 규모와 책임에 상응하는 형이 선고될 수 있도록 공소 유지에 만전을 기하고, 민생침해 범죄에는 엄정 대응한다는 방침이다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
841
정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
광주서 40대 근로자 쓰러지는 전봇대에 머리 맞아 숨져
유승준 ‘비자 발급’ 3번째 승소…법원 “발급 거부 취소”
미국 보란듯… 中 역대급 열병식 준비… 반서방 세력 결집·첨단 군사력 과시
“다이어트 보조제 OOO 추천요”… 챗GPT, 10대에 ‘위험한 응답’
SKT에 역대 최대 1348억 과징금… “기본적 보안·관리 소홀”
中, 2030년까지 스마트 시스템 90% 보급… ‘AI+ 로드맵’ 발표
과제부터 논문까지 “안 쓰면 손해”… 깊어지는 AI의존증
1·2인 가구로 분화하는 서울… 인구가 줄어도 살 집이 없다
국민일보 신문구독