김포 환경재생 혁신복합단지 본격화…환경부·김포시 협력 가속

김병수 시장, 김성환 환경부 장관과 현장 점검

김포 거물대리 일원, 친환경 도시 탈바꿈 추진

“김포를 친환경 미래 도시 선도 모델로 조성”

김병수 김포시장이 28일 ‘김포 환경재생 혁신복합단지’ 사업 예정지를 찾은 김성환 환경부 장관에게 사업 현황을 설명하고 있다. 김포시 제공

김병수 시장 역시 “환경 문제 해결과 미래 성장동력 확보라는 두 축을 기반으로 김포를 대한민국 친환경 미래 도시의 선도 모델로 키워내겠다”고 강조했다.

