시사 전체기사

부산 ‘모자 참변’ 아파트 화재도 전기스쿠터 배터리 때문

입력:2025-08-28 17:20
수정:2025-08-28 17:24
공유하기
글자 크기 조정
지난달 화재가 발생해 80대 노모와 50대 아들이 숨진 부산 북구 만덕동의 한 아파트에서 경찰과 국과수 소방당국이 합동감식을 하고 있다. 연합뉴스

지난달 노모와 큰아들이 숨지고 작은아들이 크게 다친 부산 북구 만덕동 아파트 화재는 전기 스쿠터 리튬이온배터리에서 불이 시작된 것으로 나타났다.

부산 북부경찰서는 지난달 13일 발생한 만덕동 아파트 화재가 국립과학수사연구원 화재 감정 결과 전기스쿠터 배터리팩에서 전기적 요인으로 시작된 것으로 파악됐다고 28일 밝혔다.

화재 당시 배터리는 충전기와 분리된 상태였다.

어떤 이유로 충전기와 분리된 배터리에 화재가 발생했는지는 감정으로 확인되지 않았다.

최근 리튬이온 배터리 화재로 인한 대형 화재가 계속되면서 대책 마련이 시급하다는 지적이 제기된다.

지난 17일 모자가 숨진 서울 마포구 창전동 아파트 화재도 전동스쿠터 배터리 열폭주가 원인으로 추정되고 있다.

리튬이온 배터리는 열폭주 현상으로 화재 확산이 빨라 한번 사고가 나면 인명 피해가 크다.

이번 부산 북구 만덕동 아파트 화재도 1층에서 발생했지만 확산이 워낙 빨라 모자가 대피하지 못했다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
부산 ‘모자 참변‘ 아파트 화재도 전기스쿠터 배터리 때문
유승준 ‘비자발급’ 3번째 소송…법원 “발급 거부 취소”
아이오닉5 교통사고에도 18개월 쌍둥이 무사…시속 96㎞ 픽업트럭 추돌에도 ‘멀쩡’
국민연금만 믿다간 ‘쪽박’…은퇴자 ‘소득 절벽’ 해법 절실
바둑판 철거된 탑골공원 가보니… “일상 망가져” “싸움 없어 다행”
싸이 ‘약물 대리처방 혐의’ 수사 중…싸이 측 혐의 부인
[단독] 약자 일자리 먼저 삼키는 AI… 은행 콜센터 직원 감원 행렬
‘심리치료사’ 챗GPT의 명암…美 10대 아들 잃은 부모, 오픈AI에 소송
국민일보 신문구독