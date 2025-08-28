부산 ‘모자 참변’ 아파트 화재도 전기스쿠터 배터리 때문
지난달 노모와 큰아들이 숨지고 작은아들이 크게 다친 부산 북구 만덕동 아파트 화재는 전기 스쿠터 리튬이온배터리에서 불이 시작된 것으로 나타났다.
부산 북부경찰서는 지난달 13일 발생한 만덕동 아파트 화재가 국립과학수사연구원 화재 감정 결과 전기스쿠터 배터리팩에서 전기적 요인으로 시작된 것으로 파악됐다고 28일 밝혔다.
화재 당시 배터리는 충전기와 분리된 상태였다.
어떤 이유로 충전기와 분리된 배터리에 화재가 발생했는지는 감정으로 확인되지 않았다.
최근 리튬이온 배터리 화재로 인한 대형 화재가 계속되면서 대책 마련이 시급하다는 지적이 제기된다.
지난 17일 모자가 숨진 서울 마포구 창전동 아파트 화재도 전동스쿠터 배터리 열폭주가 원인으로 추정되고 있다.
리튬이온 배터리는 열폭주 현상으로 화재 확산이 빨라 한번 사고가 나면 인명 피해가 크다.
이번 부산 북구 만덕동 아파트 화재도 1층에서 발생했지만 확산이 워낙 빨라 모자가 대피하지 못했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
