“영감의 원천은 성령” 하나님 믿는 타투이스트, 문신사법 앞에 서다 [주말특급]

타투이스트 도이, 김도윤씨 인터뷰

노조 설립으로 불법 시술 위협과 갈취 대응 힘써

산재 피해자, 유방암 환자에 타투 통해 희망 선물

김도윤(타투이스트 도이)씨가 21일 서울 영등포구 온스퀘어빌딩에서 국민일보와 만나 인터뷰 전 포즈를 취하고 있다. 윤웅 기자

비의료인의 문신 시술이 불법 의료행위로 간주돼 형사처벌 대상이 된다.

이런 상황에서 최근 국회에서는 눈길을 끄는 결정이 나왔다. 문신사법이 지난 27일 보건복지위를 통과한 것이다. 해당 법안은 현재

법사위원회 심사와 국회 본회의 표결을 앞두고 있다. 박주민 보건복지위원장(더불어민주당)은 문신사법 통과 직후 전체회의에서 “문신은 우리 국민의 30% 정도가 경험한 일상이자 문화이고 30만명이 넘는 문신 관련 종사자들에게는 생업”이라며 “세계에서 유일하게 법의 사각지대에 머물렀던 한국의 문신이 이제 제도의 문을 열고 들어서기 시작했다”고 평가했다.

“한국은 삼권분립이 잘돼 있어서 서로 뭘 하는지 몰라요. 완벽한 분리죠”라며 뼈 있는 농담을 던졌다. 그러면서 문신사법 제정이 갖는 가장 큰 의미로 ‘소비자 보호’를 꼽았다.

“문신사법은 타투이스트 직업의 안정성을 보장하는 것도 있지만, 그 안정성을 부여하는 이유는 시술에 문제가 생겼을 때 법적 책임을 분명히 물을 수 있게 하겠다는 의미가 커요. 저는 이게 올바른 법치주의라고 생각해요.”

타투에 신앙을 담다



작업물이 포털 검색에서 노출되기 시작하던 어느 날부터 그에겐 매일같이 쪽지가 오곤 했다. “보아하니 크리스천인데 왜 문신을 하냐”는 항의였다. 쪽지 대부분은 구약성경 레위기의 “죽은 자를 위하여 몸에 무늬를 놓지 말라”는 구절을 근거로 들었다.

국내 최초, ‘타투 노조’를 만들다



‘헌법이 보장하는 가장 센 조직은 노조’라는 것이었다.

타투유니온 조합원들이 문신사법 통과를 촉구하는 팻말을 들고 있다. 타투이스트 도이 인스타그램 캡처 @tattooist_doy

타투로 전한 희망…“타투이스트는 멋진 직업”



하지만 김씨는 이 같은 타투의 의미를 크게 포장하지 않았다. 그는 “각자의 의미는 다르다. 저는 그저 남들보다 조금이라도 더 그럴싸하게 살 수 있도록, 어제보다 더 나은 기술로 최선을 다할 뿐”이라고 말했다.