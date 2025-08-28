서귀포매일올레시장서 트럭에 노점 상인 2명 치여
노점에서 물건을 팔던 상인 2명이 갑자기 돌진한 트럭에 치이는 사고가 발생했다.
28일 제주소방안전본부에 따르면 이날 오후 2시55분 서귀포시 서귀동 매일올레시장에서 1t 트럭이 시장 노점 상인 2명을 충돌했다는 신고가 접수됐다.
현장 출동 결과 60대 여성이 트럭에 깔리고, 80대 여성은 차에 치인 상태였다.
이 사고로 상인 2명은 손목과 다리, 척추 등을 크게 다쳐 시내 병원으로 옮겨졌다.
트럭을 몰던 60대 남성은 갈비뼈와 손목을 다쳐 병원에서 치료를 받고 있다.
이 남성은 “뭔가가 갑자기 튀어 나와 운전대를 순간적으로 꺾었다”고 진술한 것으로 전해졌다.
경찰은 자세한 사고 경위를 조사할 방침이다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
