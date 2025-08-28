시사 전체기사

그랑콜레오스, 정숙성·공간·연비까지… 중형 SUV 시장 공략

입력:2025-08-28 15:42
공유하기
글자 크기 조정
그랑콜레오스는 245마력 하이브리드와 동급 최고 수준의 연비, 넓은 실내 공간을 갖춰 패밀리카로 주목받고 있다. openR 파노라마 스크린이 적용된 그랑콜레오스 실내 모습. 운전자와 동승자를 위한 다양한 인포테인먼트 기능을 제공한다. (사진=그랑콜레오스는 245마력 하이브리드와 동급 최고 수준의 연비, 넓은 실내 공간을 갖춰 패밀리카로 주목받고 있다. openR 파노라마 스크린이 적용된 그랑콜레오스 실내 모습. 운전자와 동승자를 위한 다양한 인포테인먼트 기능을 제공한다.(사진=르노코리아)

르노코리아가 중형 SUV 그랑콜레오스로 고객 공략에 나섰다. 영업사원들은 “경쟁 모델을 모두 타본 뒤 마지막에 그랑콜레오스를 시승하라”며 자신감을 드러낸다. 실제로 주행 성능과 정숙성에 만족해 계약으로 이어지는 사례가 많다는 설명이다.
그랑콜레오스 하이브리드 E-Tech는 245마력, 듀얼 모터, 1.64kWh 배터리로 도심의 최대 75%를 전기 모드로 달리며, 고속 주행 연비는 15.8km/l다. 가솔린 터보 모델은 211마력, 연비 11.1km/l로 중형 가솔린 SUV 중 유일하게 저공해차 3종 인증을 획득했다.
정숙성을 강화한 액티브 노이즈 캔슬레이션, 4,780mm 차체와 2열 320mm 무릎 공간, 최대 2,034L 트렁크 등 패밀리카 장점도 갖췄다. 기본 탑재된 openR 파노라마 스크린은 OTT·음악 스트리밍과 네이버 웨일 브라우저까지 지원한다.
르노코리아는 “경쟁 모델을 경험해도 자신 있는 성능과 정숙성이 상품성을 입증한다”고 강조했다.

이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
한국 소비자는 호갱? 할인 없이도 잘 나가는 테슬라
이제 쿠팡에서 ‘에·루·샤’ 중고도 산다
보조배터리 화재 대책 ‘절연테이프’로 바뀐다
헌팅천국 누명 쓴 서핑명소… ‘한국판 니스’ 양양의 추락
아이오닉5 교통사고에도 18개월 쌍둥이 무사…시속 96㎞ 픽업트럭 추돌에도 ‘멀쩡’
‘GD님이라니…’ 대한항공이 ‘지드래곤 잠옷’ 올린 이유
학원연합회장 “학교 선생, 학원 강사보다 실력 떨어져” 발언 논란
‘심리치료사’ 챗GPT의 명암…美 10대 아들 잃은 부모, 오픈AI에 소송
국민일보 신문구독