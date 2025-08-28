기후위기 시대, 가로수 어떻게 관리할까

제2회 나무포럼, 내달 5~6일 제주서

지속가능한 조성·관리 방안 모색

제주도와 국민일보, 뉴시스 제주본부가 공동 주최하는 제2회 나무포럼이 내달 5~6일 제주에서 '가로수'를 주제로 열린다. 이미지는 나무포럼 상징 로고.

