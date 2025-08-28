한국인정지원센터, 창립 30주년 국제 세미나 개최
한국인정지원센터 창립 30주년 기념 '국제 AI 세미나'가 열린 28일 서울 강남구 보코호텔에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 엄진엽 중소벤처기업인증원장, 문은숙 소비자정책위원회 의장, 김대자 산업통상자원부 국가기술표준원장, 정양호 한국인정지원센터 이사장, 박진서 한국인정지원센터 대표이사, 문동민 한국표준협회장.
산업통상자원부 국가기술표준원과 한국인정지원센터는 이번 세미나를 통해 AI 기반 경영시스템 인증 체계인 ISO 42001의 국제 통용성을 확대하고, 국내 기업의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 노력할 예정이다. 또한 AI 기반 경영시스템 인증의 국제 동향과 사례를 공유하고 AI 관련 국제표준과 인증제도의 발전방향에 대해 논의하는 시간을 가졌다.
최현규 기자 frosted@kmib.co.kr
