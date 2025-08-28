시사 전체기사

전남개발공사, 전문건설업계 ‘상생발전 간담회’ 개최

입력:2025-08-28 15:08
공유하기
글자 크기 조정

전문건설협회와 MOU 체결

건설현장 안전관리 강화 한목소리

협약 단체사진. 공사 제공

전남개발공사는 공사 대회의실에서 대한전문건설협회 전남도회와 간담회를 열어 건설업계 현안을 공유하고 상생발전을 위한 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

양 기관은 고금리‧고물가‧고환율의 3중고, 원자재 수급 불안 및 가격상승에 따른 공사비 상승 등 건설업계의 어려움에 대해 공감하고 지역 건설업 활성화를 위한 지역업체 참여 확대방안에 대한 의견을 교환했다.

또한 최근 잇따른 산재 사망사고로 인해 국가 정책적으로 중대재해에 대한 규제와 처벌 강화가 예상됨에 따라 하도급 불공정거래 행위 근절, 건설현장 중대재해 예방 등을 상호 협력하기로 했다.

장충모 공사 사장은 “전남개발공사와 전남 건설업계는 서로 의지하고 협력해 나가야 할 동반자로 지역 건설산업 활성화를 위해 실질적 도움이 되도록 노력하는 한편 현장 안전관리 강화에도 힘써 나가자”고 말했다.

강성진 대한전문건설협회 전남도회 협회장은 전남개발공사 발주 건설공사에 지역업체가 더 많은 참여를 할 수 있도록 협조를 요청했다.

무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
유승준 ‘비자발급’ 3번째 소송…법원 “발급 거부 취소”
아이오닉5 교통사고에도 18개월 쌍둥이 무사…시속 96㎞ 픽업트럭 추돌에도 ‘멀쩡’
국민연금만 믿다간 ‘쪽박’…은퇴자 ‘소득 절벽’ 해법 절실
바둑판 철거된 탑골공원 가보니… “일상 망가져” “싸움 없어 다행”
싸이 ‘약물 대리처방 혐의’ 수사 중…싸이 측 혐의 부인
[단독] 약자 일자리 먼저 삼키는 AI… 은행 콜센터 직원 감원 행렬
‘심리치료사’ 챗GPT의 명암…美 10대 아들 잃은 부모, 오픈AI에 소송
“특가 판매해놓고 결항” 제주항공, 괌 노선 취소에 소비자 ‘분노’
국민일보 신문구독