김영록 지사, 건설업 활성화·안전관리 체계 강화 모색

장흥서 대한건설협회 전남도회 임원들과 소통 간담회



자금지원 대상 추가·SOC 확대·중대재해 예방 등 논의

김영록 전라남도지사가 28일 장흥 한식당에서 지역 건설업 활성화를 위해 대한건설협회 전남도회 임원들과 간담회를 갖고 있다. 전남도 제공

김영록 전남도지사는 28일 장흥에서 대한건설협회 전남도회 임원진과 소통 간담회를 열어 건설업계의 현황과 애로를 청취하고 안전관리체계 강화와 자금지원 등 현장 중심의 실질적 지역건설업 활성화대책을 논의했다.