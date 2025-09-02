‘케데헌’에 등장한 Han의원…"한의학 알리는 계기 되길"
[톡톡, 新한방 건강법]①
넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’가 전 세계적 인기를 이어가고 있다. 역대 넷플릭스 애니메이션 영화 1위를 기록한데 이어 수록된 OST가 미국 빌보드 차트 핫 100에서 2주간 1위를 차지하는 등 그야말로 화제의 중심에 서 있다.
작품은 한국을 배경으로 한 만큼 한류 열기 또한 고조되고 있다. 영화에는 김밥, 떡볶이 같은 음식부터 남산타워 등 관광지까지 한국의 여러 모습이 등장해 글로벌 팬들의 관심을 끌었다.
그 중에서도 뜻밖의 주목을 받은 요소가 바로 한의학이다. 실제 서울 동대문구에 위치한 서울한방진흥센터는 애니메이션에 등장한 한의원인 ‘Han의원’과 외관이 닮았다는 입소문이 퍼지며 해외 팬들의 성지 순례 장소로 떠올랐다. 최근 방문객 수도 약 3배 가까이 늘어난 것으로 알려졌다.
작품 속 주인공 루미는 목소리 문제로 한의원을 찾는다. 한의사는 그에게 한약을 처방하지만 사실은 포도즙을 건넸고 루미의 문제는 심리적 요인임을 일깨운다. 흥미로운 전개지만 의외로 의학적 맥락이 맞기도 하다. 포도에는 풍부한 항산화 성분이 함유돼 있어 성대 염증 완화와 목 회복에 도움을 줄 수 있기 때문이다. 그러나 이러한 처방은 극 중 설정에 의한 것이었을 뿐, 실제로는 목소리 약화의 원인은 매우 다양하기에 진료 후 개인 세부 증상과 체질에 맞는 한약 처방이 이뤄진다.
한의학에서는 목소리가 약화되고 목 통증이 있을 경우 기관지, 호흡기 등 관련 기관과 주변 조직, 기저질환 등과 연관이 있는지 등을 살펴보고 그에 맞는 처방을 내린다. 먼저 목의 통증과 부기, 기침 등이 동반될 때는 ‘감길탕’이 처방되곤 한다. 감길탕은 도라지, 감초 등을 활용해 인후통과 기침을 완화할 뿐 아니라 소염과 진통 작용이 탁월해 목이 붓고 아플 때 효과적이다.
성대를 과도하게 사용해 목이 쉬거나 잠겼을 때는 ‘은교산’이나 ‘형개연교탕’이 활용될 수 있다. 박하와 연교 등의 약재가 포함돼 있어 목과 기관지 회복에 도움을 준다. 가수 아나운서 교사 등 평소 목을 많이 사용하는 사람들에게 특히 효과적이다. 만약 목감기와 비슷한 증상이 나타날 경우엔 ‘소청룡탕’이 처방될 수 있다. 마황, 백작약 등을 활용해 기침과 재채기를 완화할 뿐 아니라 전반적인 호흡기 질환 치료에도 도움 된다.
작품 속 한의사는 “부분을 치료하려면 전체를 이해해야 한다”고 말한다. 이는 단순히 특정 부위의 증상만 줄이는 것이 아니라 신체 전반의 균형과 자생력을 회복시켜 근본적 원인을 다스린다는 치료 철학을 잘 보여주는 장면이다. 주인공 루미가 한의원을 통해 목소리를 회복하고 새로운 전환점을 맞이했듯이, 이번 작품은 전 세계 팬들에게 한의학을 새롭게 알리는 계기라고 생각한다. 한류 열풍 속에서 한의학에 대한 관심이 더 높아지길 바란다. 김하늘 부산자생한방병원장
김하늘 부산자생한방병원장
