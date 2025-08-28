김영록 지사, ‘쌀값 안정 등 제값 받는 농정 실현’ 강조
장흥서 전농 광전연맹 ‘가족한마당’…화합·소통의 장
전남도는 28일 장흥 실내체육관에서 500여 농민회원이 참석한 가운데 화합과 소통의 장인 ‘2025 전농 광전연맹 가족한마당’이 개최됐다고 밝혔다.
전국농민회총연맹 광주전남연맹 주관으로 열린 이날 행사는 농풍물패의 흥겨운 길놀이를 시작으로 화합의 축제 한마당으로 펼쳐졌다.
김영록 전남도지사, 오미화·박형대 전남도의회 의원, 노영환 장흥군 부군수, 김재승 장흥군의회 의장, 하원오 전국농민회총연맹 의장, 김은경 농협전남본부 경영부본부장, 고송자 전국여성농민회 총연합 광주전남연합회장 등 유관기관 관계자들이 참석해 농민의 노고를 격려하고 축하했다.
개회식에선 윤일권 광전연맹 의장의 개회사에 이어 주요 내빈 축사와 감사패 전달식 등 농민운동에 헌신한 인사들의 노고를 기렸다.
이후 지역 예술인의 다채로운 문화공연이 펼쳐져 참석자들로부터 뜨거운 호응을 얻었다. 가족 단위로 참여하는 농민운동회에선 참가자들이 하나 돼 즐거운 시간을 보냈다.
김영록 지사는 과거 농림축산식품부 장관 시절 장관으로서는 처음으로 전농행사에 참석해 쌀값 인상을 약속했던 일을 소개하며 쌀값 안정 등 제값 받는 농정 실현 의지를 다졌다.
이어 “한미 정상회담에서 쌀 추가 개방 논의가 없었다는 면에서 잘 한 일이라고 생각한다”며 “이와함께 새 정부 들어 양곡관리법과 농안법 개정안, 농업재해대책법, 농업재해보험법이 잇따라 국회를 통과돼 어느정도 기본적인 것이 갖춰졌다”고 말했다.
또한 “앞으로는 농업 분야도 AI혁명으로 가야 한다. 그렇게 해야 농촌 인력 문제를 해결할 수 있다”며 “또 정부가 농촌 기본소득을 시범 도입하기로 한 것은 그것 자체가 큰 진전이라 생각한다. 국민 공감대가 넓혀지도록 전농 차원에서 지원을 해주면 정부가 더 확대하는데 힘을 받게 될 것”이라고 강조했다.
전국농민회총연맹 광주전남연맹은 1990년 설립 이후 농민의 권익 보호와 농업 발전을 위해 앞장섰으며, 현재 전남 16개 시군에 6천여 명의 회원을 둔 전국 최대 규모 지역 연맹으로 활동하고 있다.
