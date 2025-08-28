종이 안녕, 디지털 환영 “교단 정기총회 변신”

최근 국내 주요 교단 방대한 회의자료 PDF로 대체

효과적인 회무 위해 전자투표도 확산 중



한국기독교장로회 소속 한 총대가 지난해 열린 제109회 정기총회에서 총회 보고서를 노트북을 통해 PDF 파일로 보고 있다. 국민일보DB

의사정족수 확인이나 빠른 선거와 결과 확인에 전자투표가 유용하다고 판단해 재도입을 결정했다.

총대들은 QR코드를 통해서도 회의자료를 열람할 수 있다.

미국장로교(PCUSA) 총대들이 지난해 미국 유타 솔트레이크시티에서 진행된 총회에서 노트북 등 각종 스마트 기기를 활용해 회의에 참여하고 있다. 국민일보DB

미국 유타주 솔트레이크시티에서 열린 미국장로교(PCUSA) 226차 정기총회에서는 일부 총대들이 가져온 총회 헌법이나 규정집 외엔 종이를 보기 어려웠다. 총회는 456명 총대에게 사전에 PDF 회의자료를 제공했고 총대들은

개인 노트북이나 태블릿 PC를 통해 자료를 보면서 회의에 참여했다. 선거와 찬반 표결도 모두 전자 투표 방식으로 진행했다. 총회는 원활한 회의 진행을 위해 총회 전 온라인·대면 미팅을 열어 스마트 기기 활용법 교육도 했다.