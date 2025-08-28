의정부고·의정부여고 ‘자율형공립고 2.0’ 공모 선정

자공고는 학교 운영 전반에 대한 자율성을 보장받는 제도다. 구체적으로 ▲지자체‧대학‧기업과의 협력 교육모델 운영 ▲무학년제, 조기입학‧조기졸업 등 학사운영 자율성 부여 ▲광역(경기도) 단위 모집을 통한 지역(의정부) 학생 우선 선발 ▲개방형 교장공모제 및 교사 초빙 임용이 가능한 교원 인사 자율성 등을 통해 학생 중심의 유연한 교육과정을 실현할 수 있다.

시는 학교별 특성에 맞춘 맞춤형 프로그램과 지역사회 협력, 성과 관리 체계를 통해 학생 역량을 키우고 지역 고교의 교육 경쟁력을 강화할 방침이다.

특히 이번 선정을 계기로 미래형 인재 양성과 지역 교육력 제고에 속도를 더해, 학생과 학부모가 신뢰하는 교육 환경 조성에 박차를 가할 예정이다.

김동근 시장은 “이번 자공고 2.0 선정은 의정부 공교육이 한 단계 도약하는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 질 높은 공교육 실현과 다양한 교육정책 추진에 행정력을 집중할 예정이니, 시민들의 지속적인 관심과 응원을 부탁드린다”고 말했다.