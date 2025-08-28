“어머니는 위대했다” 자폐 소년의 첫 문장에 쏟아진 눈물과 찬사

“나의 편견이 부끄러워졌다” 한 소년의 수필이 만든 생각의 변화

“책 나오면 꼭 사겠다” 자폐 소년의 글에 독자들이 응답한 이유

밀알복지재단과 한국장애인고용공단이 함께 주최한 ‘제11회 스토리텔링 공모전’에서 아동·청소년 부문 대상을 받은 박주환군. 밀알복지재단 제공

박주환군이 26일 국민일보와 서면 인터뷰에서 답신을 손으로 적어보낸 모습. 박군 제공

“나도 모르게 눈물이 났다”



“회사인데 결국 눈물이 ㅠㅠ 세상에 중요한 가치를 다시 확인시켜 주셔서 감사합니다.” (whoi****)



“아침부터 눈물 주르륵....” (laid****)



“글 읽고 펑펑 울었어요 저도 아기가 있어 육아의 힘듦은 알고 있으나… 그 인고의 시간이 얼마나 될지 상상할 수 없습니다.” (appl****)



“위대한 어머니와 속 깊은 아들”



“어머니의 한 없는 사랑과 박주환 군의 노력과 인내, 끈기로 역경을 이겨낸 감동의 드라마 같은 글에. 눈물 한 바가지 쏟아 내었습니다.” (stso****)



“와 정말 대단하십니다. 어머님의 정성이 아들을 깨워냈네요. 항상 행복이 가득하시길 바랍니다.” (phys****)



“어머니의 사랑은 끝이 없습니다. 세상 어느 것보다도 위대하고 영원합니다.” (lsc8****)



“7살에 엄마한테 그런 말을 썼다는 건, 자폐를 떠나 언어천재 아니냐” (guan****)



“올해 읽은 글 중에서 가장 감동적인 글이다… 소년작가의 내일을 응원합니다.” (hell****)



“나의 편견이 부끄러워졌다”



“자폐인에 대해 이해가 없었고 그저 안쓰럽게만 생각했는데… 소통하고 싶은 마음이 가득한 사람들이었군요. 좋은 글 고맙습니다.” (amin****)



“어머나 세상에... 자폐 아동의 창문 속 마음을 들여다보는 느낌의 글이네요... 우리가 인지하지 못한 자폐증에 대한 우리의 편견을 돌아보게 되네요...” (rkad****)



“자폐에 대한 저의 편견이 많이 깨지기도 했고, 아이를 키우는 부모의 입장에서 반성을 하게 합니다.” (cucu****)



같은 길을 걷는 이들의 공감과 연대



“장애아동을 돌봄하는 일을 하는 사람입니다. 오늘 이 글을 계기로 무발화 아동도 그 속에서 얼마나 표현하지 못하는 많은 생각이 오고 가는지 깊이 알게 되었습니다. 함부로 한계 긋지 않겠다 다짐합니다.” (suda****)



“중증 무발화 자폐 7세 키우고 있는 엄마입니다… 이 기사를 읽고… 제가 더 많이 노력하면 우리 아이도 자기의 생각을 어떤 식으로든 표현하는 날이 오리라 믿게 되었어요~ 용기와 희망을 주셔서 감사드립니다.” (nana****)



“특별한 내 아들도 저렇게 될수 있을까 저분 정도가 얼마나 기적이고 대단한 일인지 자폐아이를 키우는 부모님들은 알거다. 고통뿐인 긴 터널이지만 희망품고 갑니다.” (illt****)



“뇌전증을 앓고 있지만 저의 병은 이 작가님과는 비교가 안 될 정도로 정상이었습니다… 저보다 훨씬 고통스러운 분도 꿈을 향해 열심히 살고 있는데 저는 제 감정만 앞서서… 지금이라도 박주환 작가님처럼 하루 빨리 철들고 꿈을 가지며 모든 일에 최선을 다하겠습니다.” (gns1****)



“소년 작가의 다음 장을 기다립니다”



“앞으로 더 멋진 작가가 될 주환군의 미래를 응원할게요!!!”(say1****)



“박주환 작가님^^ 좋은 글 많이 써주시고, 책도 꼭 내어 주세요”(jhye****)



“주환아 정말 장하다… 너의 앞으로의 여정을 진심으로 응원할게!” (ghwn****)

