‘교통정체 심각, 응급환자 이송 차질’…춘천~양구 4차선 확장 촉구

강원도 춘천과 양구를 연결하는 국도 46호선의 4차선 확장을 요구하는 목소리가 커지고 있다.강원도 시·군번영회연합회는 29일 양구군 문예회관에서 정기회의를 열고 각 시군 주요 현안에 대해 논의한다. 특히 국도 46호선 춘천 추곡∼양구 공리 구간 4차선 확장 사업의 조속 추진을 촉구하는 건의문을 채택·발표할 예정이다.춘천 추곡~양구 공리를 연결하는 국도 46호선은 23㎞ 구간 중 90%에 달하는 구간이 2차선으로 설치돼 있다.도로 폭이 협소해 군부대 차량, 대형 차량 등이 운행할 경우 정체 현상이 빚어지는 등 이용자 불편이 심각하고, 응급환자 이송 시 골든타임 확보에도 어려움이 있다.터널, 교량이 집중된 9㎞ 구간은 상습적인 병목 현상이 발생, 차량 정체와 안전사고 위험이 반복되고 있다.특히 이 도로는 서울~양양고속도로의 혼잡을 피하는 대체도로로 여름 피서철, 주말에 교통량이 급증하는 실정이다.이에 따라 양구군은 2023년에 이어 지난해에도 강원도, 국토교통부를 비롯한 정부 부처, 국회를 찾아 제6차 국도·국지도 건설계획(2026~2030년)에 국도 46호선 4차선 확장 사업을 반영해 줄 것을 촉구했다.정준화 연합회장은 28일 “4차선 확장은 접경지역 주민의 생명권과 안전을 지키고 국가 균형발전을 앞당길 필수 인프라”라며 “국토교통부는 접경지역의 오랜 교통 불편과 지역소멸위기를 해소하기 위해 이 사업을 조속히 추진해 달라”고 말했다.양구=서승진 기자 sjseo@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지