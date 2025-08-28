손님맞이 앞둔 광주시, 드론 띄워 환경오염 집중 단속

9월 한달간 환경오염 특별합동단속 실시

세계양궁선수권·디자인비엔날레 등 개최

세계양궁선수권대회와 광주디자인비엔날레 등

대규모 행사를 앞둔 광주광역시가 9월 한달간 드론을 이용한 ‘환경오염 특별합동단속’에 나선다.