전주 샘물교회, 30일 제16회 전인적 치유 수양회
이진구 서화평 목사, 이정복 윤은숙 전도사 강사로
전주 샘물교회(서화평 목사)는 오는 30일 오전 9시부터 저녁 9시까지 제16회 전인적 치유수양회를 연다. ‘주님 고쳐주소서’라는 주제로 진행되며 예수님과의 깊은 만남을 통해 치유, 변화, 기쁨, 회복의 시간이 될 것으로 기대되고 있다. 누구나 참석할 수 있다.
강사는 이진구(목포 성루교회) 서화평(전주 샘물교회) 목사와 이정복 윤은숙 전도사다. 이 목사는 “치료하시는 성령님, 변화시키는 성령님을 제목으로 은혜의 시간을 가질 예정”이라고 했다. 서 목사는 “전인치유 예수님과의 깊은 만남, 치유와 회복의 삶을 주제로 강연할 것”이라고 말했다. 이어 “전인적 치유수양회는 하나님의 은혜를 누리지 못하게 방해하는 내면의 쓴 뿌리와 견고한 진을 치유하는 시간이 될 것”이라고 덧붙였다.
전주 샘물교회는 올해 ‘성령의 능력으로 부흥하는 교회’라는 표어로 지역을 섬기고 있는 교회다. 또 예수님이 크게 보이는 교회, 따뜻함, 시원함, 그리고 누구나 차별하지 않고, 품어주는 사랑과 아낌없이 주는, 주님이 기뻐하시는 건강함이 좋은 교회를 지향한다. 서 목사는 대한예수교장로회 통합 총회 부서기, 터치전도코리아 대표, ㈔기독문화선교회 이사로 섬기고 있다.
전병선 선임기자 junbs@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사