김정은, 9월 3일 중국 전승절 참석…'시진핑·푸틴과 3자회동 주목'

다음 달 3일 열리는 중국 항일 전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리 30주년 기념일(전승절) 열병식에 김정은 북한 국무위원장이 참석한다.

중국 정부는 28일 기자회견을 열어 시진핑 중국 국가주석의 초청으로 김 위원장 등 26명의 외국 정상이 방중할 예정이라고 설명했다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령도 참석하기로 해 김위원장이 중러 지도자와 첫 3자 회동을 가질지 주목된다.훙레이 중국 외교부 부부장은 "김위원장의 방문을 열렬히 환영한다"면서 "중국과 북한은 산과 물이 맞닿은 이웃국가"라고 말했다. 이어 "양국은 일본의 침략에 맞서 함께 싸웠다"면서 "북한과의 교류와 협력을 강화하고 사회주의를 발전시키며 지역의 평화와 안정을 수호하기 위해 노력할 것"이라고 말했다김 위원장의 방중은 2019년 1월 이후 5년 8개월 만이다. 북한과 러시아가 밀착하면서 경색됐던 북중관계 개선의 신호탄으로 풀이된다.송세영 선임기자 sysohng@kmib.co.kr