삼척시 ‘스마트 LED 차량신호등’…적극행정 ‘최우수’
강원도 삼척시 ‘스마트 LED 차량신호등 보조장치 설치사업(사진)’이 강원도 주관 2025년 적극행정 우수사례 경진대회에서 최우수 사례로 선정됐다.
시 교통과가 추진한 이번 사업은 대형차량의 차체 높이, 강우·안개 등 기상 상황으로 전방 시야가 가려 신호 확인이 어려운 문제를 해소하기 위해 추진된 것이다. 현재 대형차량 통행이 많은 삼척교에 2개소가 설치돼 운영되고 있다.
야간이나 우천 시에도 신호 변화를 명확히 인지할 수 있도록 설계돼 운전자의 반응 속도를 높이고 교통사고 예방 효과를 거두고 있다. 이런 우수성이 인정돼 교통전문 방송채널 ‘한문철TV’를 비롯해 여러 언론매체에 소개되며 전국적인 관심을 받았다.
시는 이런 성과를 바탕으로 경진대회 본선에 진출해 최우수사례로 선정됐으며, 기관 표창을 받는 영예를 안았다.
박상수 삼척시장은 28일 “이번 사업은 삼척시의 교통안전 정책이 다른 지자체에서도 벤치마킹할 만큼 우수한 성과로 지역 교통문화를 한 단계 높이는 계기가 됐다”며 “앞으로도 시민 안전을 최우선으로 삼아 체감할 수 있는 적극 행정을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.
삼척=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사