9월 2일부터 경인아라뱃길 진입램프 교통전환 시행

신설램프 위치도. iH 제공

이번 신설램프 설치에 따라 백운교 하부 경인아라뱃길 신설(변경) 진입램프 380m의 통행속도는 시속 30㎞ 이하로 제한된다.

iH 관계자는 “기존 램프를 이용하는 시민들의 원활한 교통전환을 위해 김포경찰서 등 관계기관과 함께 안전시설물 설치에 만전을 다하고 있다”며 “안전사고 방지를 위해 해당 구간 내 제한속도를 준수할 수 있도록 이용자들의 양해와 협조를 부탁드린다”

고 말했다.