시사 전체기사

9월 2일부터 경인아라뱃길 진입램프 교통전환 시행

입력:2025-08-28 11:22
공유하기
글자 크기 조정
신설램프 위치도. iH 제공

인천도시공사(iH)는 오는 9월 2일부터 드림로∼국도39호선간 도로확장공사 중 백운교에 인접한 경인아라뱃길 진입램프의 신설공사가 완료돼 기존램프를 폐쇄한 후 교통전환을 시행한다고 28일 밝혔다.

드림로∼국도39호선간 도로확장공사는 검단신도시 광역교통 개선대책으로 택지개발사업의 원활한 추진과 해당지역 간선시설의 확충을 위한 사업이다. 신설램프 설치는 확장공사에 필수적이다.

이번 신설램프 설치에 따라 백운교 하부 경인아라뱃길 신설(변경) 진입램프 380m의 통행속도는 시속 30㎞ 이하로 제한된다.

iH 관계자는 “기존 램프를 이용하는 시민들의 원활한 교통전환을 위해 김포경찰서 등 관계기관과 함께 안전시설물 설치에 만전을 다하고 있다”며 “안전사고 방지를 위해 해당 구간 내 제한속도를 준수할 수 있도록 이용자들의 양해와 협조를 부탁드린다”고 말했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김민 기자
사회2부
김민 기자
391
사회2부 인천
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
국민연금만 믿다간 ‘쪽박’…은퇴자 ‘소득 절벽’ 해법 절실
바둑판 철거된 탑골공원 가보니… “일상 망가져” “싸움 없어 다행”
싸이 ‘약물 대리처방 혐의’ 수사 중…싸이 측 혐의 부인
[단독] 약자 일자리 먼저 삼키는 AI… 은행 콜센터 직원 감원 행렬
‘심리치료사’ 챗GPT의 명암…美 10대 아들 잃은 부모, 오픈AI에 소송
“특가 판매해놓고 결항” 제주항공, 괌 노선 취소에 소비자 ‘분노’
민생쿠폰이 두유 120개로…공유냉장고 채운 따뜻한 마음
“다신 못 찾을 줄” 눈시울 붉힌 스리랑카 유학생 무슨 일?
국민일보 신문구독