[속보] 李대통령 “장동혁 대표와 회동 즉시 추진하라”

[속보] 李대통령 “장동혁 대표와 회동 즉시 추진하라”
이재명 대통령이 28일 장동혁 신임 국민의힘 대표와의 회동을 즉시 추진하라고 지시했다.
강유정 대통령실 대변인은 언론 공지를 통해 “이 대통령은 오늘 서울에 도착한 후 바로 우상호 정무수석에게 장동혁 국민의힘 신임 당대표와의 회동을 즉시 추진하라고 지시한 바 있다”고 밝혔다.
앞서 우 수석은 전날 장 대표 당선을 축하하기 위해 국회를 방문해 “이 대통령께서 기회가 되면 외국에서 회담 끝나고 돌아오는 적절한 날 (장 대표를) 초대해 정상회담 결과를 말씀드리고 싶다는 초대의 말씀을 전하라고 하셨다”고 말했다.
장 대표는 “야당의 이야기가 충분히 수용되는 만남이 진행돼야 하지, 단순한 만남은 큰 의미가 없는 것 아니냐”고 답한 것으로 전해졌다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
