[속보] 李대통령 “장동혁 대표와 회동 즉시 추진하라”

입력:2025-08-28 10:44
수정:2025-08-28 11:00
장동혁 국민의힘 대표와 송언석 원내대표가 28일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 28일 장동혁 신임 국민의힘 대표와의 회동을 즉시 추진하라고 지시했다.

강유정 대통령실 대변인은 언론 공지를 통해 “이 대통령은 오늘 서울에 도착한 후 바로 우상호 정무수석에게 장동혁 국민의힘 신임 당대표와의 회동을 즉시 추진하라고 지시한 바 있다”고 밝혔다.

앞서 우 수석은 전날 장 대표 당선을 축하하기 위해 국회를 방문해 “이 대통령께서 기회가 되면 외국에서 회담 끝나고 돌아오는 적절한 날 (장 대표를) 초대해 정상회담 결과를 말씀드리고 싶다는 초대의 말씀을 전하라고 하셨다”고 말했다.

장 대표는 “야당의 이야기가 충분히 수용되는 만남이 진행돼야 하지, 단순한 만남은 큰 의미가 없는 것 아니냐”고 답한 것으로 전해졌다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

