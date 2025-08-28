광주서 40대 근로자 쓰러지는 전봇대에 머리 맞아 숨져
산단 노후 전봇대 철거 중 사고
광주의 한 산업단지에서 40대 근로자가 쓰러지는 전봇대에 머리를 부딪혀 숨지는 사고가 발생했다.
28일 오전 8시10분쯤 광주 광산구 하남산업단지 입주 업체에서 40대 근로자 A씨가 노후 전봇대를 철거하던 중 쓰러지는 전봇대에 머리를 맞고 쓰러졌다는 신고가 접수됐다.
크게 다친 A씨는 신고를 받고 출동한 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌지만 숨졌다.
A씨는 굴차기 기사가 노후 전봇대 철거를 위해 땅을 파던 중 갑자기 쓰러진 전봇대에 사고를 당한 것으로 전해졌다.
경찰은 공사 감독자와 굴착기 기사 등을 상대로 전봇대 철거 작업이 안전 규정에 따라 이뤄졌는지 확인할 방침이다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
