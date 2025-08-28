장동혁, ‘尹이 정신적 지주?’ 정청래에 “빵 터졌다…왜곡·망상 정치공세”
장동혁 국민의힘 대표는 28일 정청래 더불어민주당 대표를 향해 “왜곡과 망상으로 점철된 정치 공세에 대해서는 답할 필요가 없다”고 밝혔다. 정 대표가 전날 페이스북을 통해 “윤석열이 돌아와 다시 당의 정신적 지주 역할이라도 하느냐”고 질문한 데 대한 답변이다.
장 대표는 국회에서 열린 최고위 회의에서 “정 대표가 페이스북에 제게 던지는 몇 가지 질문을 써놨던데, 질문 보고 빵 터졌다”며 이같이 말했다. 앞서 정 대표는 “국민의힘에서 ‘윤 어게인’을 주창하는 세력이 지도부에 뽑혔다”며 윤석열 전 대통령의 비상계엄과 탄핵 등에 대한 입장을 장 대표에게 질문했다.
장 대표는 “(정 대표가) 법사위원장 시절, 국민의힘 위원이 발언하면 꼭 끼어들어 질문해대던 모습이 다시 떠올랐다”며 “앞으로 민주당 당대표 격에 맞는, 그리고 정치 복원을 위한 의미 있는 질문에는 저도 성실하게 답변하겠다. 그러나 민주당의 이런 선동, 왜곡, 악의적 프레임에 대해서는 당당히 맞서 국민에게 부당함을 알리겠다”고 강조했다.
장 대표는 한덕수 전 국무총리 구속영장 기각에 대해선 “지극히 당연한 결정이고, 법원 결정에 환영한다”고 밝혔다. 그는 “특검이 시작된 지 많은 시간이 흘렀고 충분한 증거 수집이 이뤄졌을 것”이라며 “이 시점에 청구한 영장이 기각됐다는 건 특검이 얼마나 무리한 특검이고 정치특검인지를 스스로 말해주는 것”이라고 꼬집었다.
장 대표는 특검이 영장을 재청구하겠다는 입장을 밝힌 것과 관련해서는 “범죄 사실과 어떤 관련성도 찾지 못했기 때문에 영장을 집행하지 못했다는 점을 다시 한번 잘 생각해 보기를 바란다”며 “법원도 이번 재청구에 대해 또다시 영장을 발부한다면 법원 스스로 사법부이기를 포기하는 것이라고 생각한다”고 지적했다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사