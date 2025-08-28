남양주시 ‘2028년 공공의료원 조기 착공’ 총력
경기 남양주시가 수도권 동북부 지역 공공의료원 2028년 조기 착공을 목표로 전 행정력 집중에 나선다.
주광덕 남양주시장은 지난 27일 김동연 경기도지사와 간담회 및 현장 방문을 통해 예비타당성 조사 면제와 민자사업(BTL) 절차 단축을 추진, 사업 속도를 높이겠다고 밝혔다.
간담회는 ‘혁신형 공공의료원’을 주제로 남양주시 호평평내행복센터에서 열렸으며, 김 지사와 주 시장을 비롯해 지역 국회의원, 도의원, 보건 전문가, 한국보건산업진흥원 관계자, 시민 70여명이 참석했다.
특히 남양주 공공의료원 유치를 위해 결성된 민관정 협의체와 아파트 주민, 사회단체, 주민자치회 등 다양한 지역 공동체가 함께 참여해 의료원 건립 필요성에 공감했다.
남양시는 인구 100만 대도시로 성장했음에도 대형 종합병원이 없어 수도권 동북부의 대표적인 의료취약지라는 점을 부각했다.
주민들은 응급·필수 의료 공백을 해소할 수 있는 공공의료원의 신속한 조성을 촉구했으며, 김 지사 역시 “예타 면제와 절차 단축 시 2028년 착공이 가능하다”며 경기도 차원의 적극 지원 의지를 재확인했다.
주 시장은 “시민들께서 간절히 바라는 만큼 모든 역량을 집중해 2028년 조기 착공을 반드시 이뤄내겠다”며 “예비타당성 조사 면제는 시 단독으로는 어려운 과제이므로 민·관·정이 함께 힘을 모아야 한다”고 강조했다.
이어 간담회를 마친 참석자들은 백봉지구 예정부지를 직접 둘러보며 교통망과 접근성, 환경 조건을 확인하고 사업 추진 의지를 다졌다.
남양주시 경기동북부 공공의료원은 건립이 완료되면 응급·필수 진료, 민간이 기피하는 분야의 책임 진료, 지역 특화 진료, 돌봄과 케어 기능까지 아우르는 혁신형 공공의료기관으로 자리매김할 전망이다.
