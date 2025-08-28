경기도민 10명 중 7명 ‘교통정책 잘하고 있다’…일등공신 ‘경기패스’

. 연령별로는 20대가 80%로 가장 높았고, 50대가 66%로 상대적으로 가장 낮았다. 권역별로는 남부임해권이 77%로 최고치를 기록한 반면, 서북부권은 60%로 가장 낮았다.

경기도민 10명 중 7명이 민선8기 경기도 교통정책을 ‘잘하고 있다’고 평가하는 것으로 나타났다.경기도는 지난 4월 25일부터 28일까지 도민 1000명을 대상으로 실시한 여론조사 결과를 28일 발표했다.발표에 따르면 민선8기 교통정책에 대해 71%가 ‘잘하고 있다’고 응답했다이처럼 긍정평가는 모든 연령대와 권역에서 과반을 넘겼다.분야별로는 ‘The 경기패스 등 교통비 부담 완화’ 정책이 66%로 가장 높았다.이어 경기도내·수도권 철도망 확충(64%), 시내버스 공공관리제 추진 등 대중교통 서비스 향상(63%), 국도․지방도 등 도로 인프라 확충(60%) 순이었다.현재 교통환경에 대해서는 응답자의 61%가 ‘좋다’고 평가했으며, 최근 3년간 교통환경이 ‘좋아졌다’고 응답한 비율은 76%에 달했다.특히 북부내륙권(의정부·양주·동두천·포천·연천)의 경우 현재 만족도는 46%로 상대적으로 낮았지만, 최근 3년간 교통환경이 ‘개선됐다’는 응답이 86%로 높게 나타났다.경기도는 이번 조사 결과를 바탕으로 철도망 확충과 교통비 부담 완화 정책을 한층 강화하고, 교통 취약지역 맞춤형 서비스와 대중교통 품질 개선에도 속도를 낼 계획이다.김광덕 경기도 교통국장은 “교통비 절감, 철도망 확충 등 경기도 교통정책이 도민들로부터 높은 신뢰를 받고 있음을 확인했다”며 “앞으로도 교통 복지 확대와 실질적인 교통편의 개선에 집중해 도민 누구나 이동이 편리한 경기도를 만들어가겠다”고 말했다.이번 조사는 경기도가 여론조사기관인 넥스트리서치에 의뢰해 지난 4월25일부터 28일까지 만 18세 이상 경기도민 1000명 대상 전화면접방식(유무선RDD)으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%다.수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지