김동연, 남양주 혁신형 공공의료원 착공 2년이나 앞당긴다? 자신감 배경은…
김동연 경기도지사가 “(남양주 혁신형 공공의료원)2030년 착공이 아니라 2028년 착공을 위해 함께 힘을 모아달라”고 당부하고 나섰다.
김 지사는 27일 남양주 혁신형 공공의료원 예정부지를 돌아본 뒤 “예타 면제를 하게 되면 약 1년 반 정도의 시간을 아낄 수 있고, 임대형 민간투자사업(BTL) 과정도 빨리 추진하면 1년 가까이 시간을 절약할 수 있다”면서 이같이 밝혔다.
김 지사는 전날 양주 공공의료원 설립 예정부지 등을 둘러본 데 이어 1박2일 일정으로 ‘달달’(달려간 곳 마다 달라진다)버스를 타고 민생경제 현장투어를 진행 중이다.
남양주 혁신형 공공의료원은 남양주시 호평동 백봉지구 종합의료시설부지 3만3800㎡에 300병상 이상 규모로 건립될 예정이다. 소아·분만·응급 등 필수의료 기능 말고도 돌봄의료서비스를 함께 제공할 계획이다.
약 1591억원(부지매입비 제외)의 사업비가 투입될 것으로 추정되며, 2030년 착공·2033년 완공예정이다. BTL 사업으로 추진된다.
그는 “내년 초부터 약 5년의 시간이 지나야 삽자루를 꽂는 착공을 할 수 있는데, 5년 기간을 단축하기 위해서는 두 가지 방법이 함께 있어야 한다”면서 예타 면제 또는 예타 제도 개선과 BTL의 신속 추진 등을 제시한 것이다.
그러면서 김 지사는 “새 정부(이재명 국민주권정부)가 들어서 공공의료원을 포함해 ‘사람 사는 세상’을 만들어내는 데 많이 힘쓰고 있다. 물 들어올 때 노를 저어야 한다”고 강조하면서 “이재명 대통령께서 정치하시게 된 계기 중 하나가 성남의료원이라고 하는 공공의료 문제가 첫 번째였다. 쉬운 일은 아니지만 대통령, 중앙정부와 국회, 지방정부가 함께 빠른 시간 내에 (논의해)의료원이 착공·준공할 수 있도록 하겠다”고 예타면제 가능성에 대해 강한 자신감을 내비쳤다.
앞서 김 지사는 구윤철 경제부총리를 예방해 예타 문제와 관련 “의료서비스는 경제적 효율성으로 따질 문제가 아니다. 사람의 생명과 건강과 안전이 달려 있는 문제다”면서 “새 정부 정책 방향이 경제적 효율성에 앞서 사람 우선이다. 이런 것(예타면제)을 빨리빨리 했으면 좋겠다”고 말한 바 있다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사