경기 자율형 공립고, 교육부 4차 공모에 10개교 선정
경기도교육청은 28일 ‘교육부 자율형 공립고 4차 공모’에서 모두 10개교가 선정됐다고 밝혔다.
이에 따라 도내 자율형 공립고(이하 자공고)는 지난 2차와 3차에 선정된 21개교를 포함해 총 31개교로 확대돼 전국 최다 자공고를 운영하는 시도교육청이 됐다.
선정된 10개 학교는 이의고(수원), 남한고(하남), 백석고·저현고(고양), 수주고(부천), 연천고(연천), 의정부고·의정부여고(의정부), 평내고(남양주), 포천일고(포천) 등이다.
교육부와 교육청의 예산 지원(연 2억원), 교육과정 운영의 자율권 확대, 지역사회 기관과의 협력 사업 활성화 등 공교육 경쟁력 강화와 미래 사회에 대응하는 맞춤형 교육 모델 개발에 힘쓴다.
또 지역 교육 여건 개선을 위해 자공고와 지자체․대학․기업 등이 협약을 체결해 자율적 교육 모델을 운영할 수 있다.
이후 우수사례를 일반고로 확산하는 등 지역교육의 거점교로 역할을 담당하게 된다.
특히, 4차 공모에 선정된 학교들은 지역 내 초·중·고․대학 연계 교육, 협약 기관과 함께하는 융합 교육, 진로 교육, 지역(글로컬) 교육에 주력할 계획이다.
이와 함께 인공지능(AI) 활용 교육과정 운영, 역량 기반의 문화 콘텐츠 창출, 삶과 연계한 지역 상생 프로그램 등에 중점을 두고 교육활동을 운영할 예정이다.
지정 운영 기간은 오는 2026년 3월부터 2031년 2월 말까지다.
도교육청은 선정된 학교가 지역 맞춤형 교육 등 ‘자공고 2.0’ 취지에 맞는 교육을 실천할 수 있도록 컨설팅과 연수를 통해 지속적으로 지원할 방침이다.
임태희 교육감은 “경기도 자율형 공립고가 지역 맞춤형 교육을 통해 모든 학생의 미래 역량을 기르는 공교육의 새로운 모델이 될 수 있기를 기대한다”고 말했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사