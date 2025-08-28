싸이 ‘약물 대리처방 혐의’ 수사 중…소속사 “명백한 불찰”

피네이션 홈페이지 캡처

경찰에 고발됐다.

싸이의 소속사 피네이션은 입장문을 내고 “

전문의약품인 수면제를 대리수령한 점은 명백한 과오이자 불찰”이라며 사과했다.

피네이션은 “

싸이는 만성적인 수면장애 진단을 받고 의료진의 처방에 따라 수면제를 복용하고 있다”며 “수면제 복용은 의료진의 지도하에 정해진 용량을 처방받아 복용해왔으며 대리 처방은 없었다”고 해명했다.

그러면서 “그 과정에서 수면제를 제삼자가 대리수령한 경우가 있었고 최근 경찰에서 조사가 진행 중”이라며 “다시 한번 심려를 끼쳐 죄송하다”고 덧붙였다.