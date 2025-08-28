美 학교 총기난사로 어린이 2명 사망 17명 부상…FBI “증오범죄” 수사
트럼프, 희생자 추모하며 공공기관 조기 게양 지시
미국 미네소타주 미니애폴리스의 한 가톨릭 학교에서 27일(현지시간) 총기 난사 사건이 벌어져 어린이 2명이 숨지고 17명이 다쳤다. 미 연방수사국(FBI)은 이 사건을 국내 테러 행위와 가톨릭 신자들에 대한 증오범죄로 간주하고 수사 중이라고 밝혔다.
CNN과 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 이날 오전 8시30분쯤 학교 성당에서 새 학기 미사가 열리던 중 중무장한 범인이 건물 외부 측면으로 접근해 창문을 통해 총격을 시작했다. 총격으로 성당 의자에 앉아있던 8세,10세 어린이가 현장에서 숨졌다. 부상자 17명 중 14명은 6세부터 15세 사이 미성년자이고, 나머지 3명은 80대였다. 부상자 중 어린이 2명은 위중한 상태로 알려졌다.
용의자는 로빈 웨스트먼(23)으로 확인됐으며 현장에서 스스로 목숨을 끊었다. 단독 범행으로 추정되지만, 범행 동기는 확인되지 않았다. 그는 소통과 산탄총, 권총 등으로 무장한 상태였다고 미국 언론은 전했다. NYT는 “용의자는 해당 학교 출신으로 용의자의 어머니도 은퇴한 학교 직원”이라며 “용의자의 소셜미디어에는 아이들을 살해한 내용을 담은 일기 영상과 성당 내부 그림 등이 올라와 있었다”고 전했다.
도널드 트럼프 대통령은 트루스소셜 계정에 “미니애폴리스에서 발생한 비극적인 총격 사건에 대해 모든 보고를 받았다”며 “FBI가 신속하게 대응했으며, 현재 현장에 있다”고 적었다. 이어 “백악관은 이 끔찍한 상황을 계속해서 주시할 것”이라며 “이 사건과 관련된 모든 분을 위해 나와 함께 기도해 달라”고 말했다. 트럼프는 희생자들을 추모하기 위해 31일까지 공공기관에 조기 게양을 지시했다. 트럼프는 팀 왈츠 미네소타 주지사와 통화하고 연방 정부 차원의 지원도 약속했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
