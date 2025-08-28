美 학교 총기난사로 어린이 2명 사망 17명 부상…FBI “증오범죄” 수사

트럼프, 희생자 추모하며 공공기관 조기 게양 지시

미국 미네소타주 미니애폴리스의 한 카톨릭 학교에서 27일(현지시간) 총격 사건이 벌어져 경찰 등 수사 당국이 현장을 통제하고 있다. 연합뉴스

CNN과 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 이날 오전 8시30분쯤 학교 성당에서 새 학기 미사가 열리던 중 중무장한 범인이 건물 외부 측면으로 접근해 창문을 통해 총격을 시작했다. 총격으로 성당 의자에 앉아있던 8세,10세 어린이가 현장에서 숨졌다. 부상자 17명 중 14명은 6세부터 15세 사이 미성년자이고, 나머지 3명은 80대였다. 부상자 중 어린이 2명은 위중한 상태로 알려졌다.