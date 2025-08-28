베선트 美 재무, 조선업 지분 인수 시사…‘마스가’ 영향 주목

베선트 “조선업처럼 재편 산업 지분 인수 있을 수 있어”

조선수 인수 공동 건조 추진 중인 국내 조선업체에 영향 주목

러트닉 “일본, 한국 자금으로 사회기반 시설 건설”

스콧 베선트 미국 재무장관이 지난 26일(현지시간) 백악관에서 열린 국무회의에 참석해 있다. 연합뉴스

스콧 베선트 미국 재무장관이 27일(현지시간) 미국 정부의 지분 인수가 필요한 산업으로 조선업을 꼽았다. 한국이 ‘마스가(MASGA, Make America Shipbuilding Great Again)’ 프로젝트를 통해 미국 조선업과 협력을 대폭 확대하려는 상황에서 트럼프 행정부가 조선업 지분을 인수 의사를 밝힌 것이어서 향후 파급효과가 주목된다.



베선트 장관은 이날 폭스비즈니스 인터뷰에서 인텔에 이어 엔비디아 등에 대한 지분 인수 의향을 묻자 “엔비디아는 재정적 지원이 필요하지 않다. 현재로서는 논의 대상이 아닌 것 같다”면서 “하지만 조선업(shipbuilding)처럼 우리가 재편하고 있는 다른 산업 분야는 있을 수 있다”고 밝혔다. 베선트 장관은 특정 조선업체를 언급하지는 않았다.



베선트는 “이 산업들은 미국이 자급자족해야 하는 핵심 산업들”이라며 “지난 20~40년 동안 방치했다”고 덧붙였다. 미국의 조선업체는 헌팅턴잉걸스 등 주로 방산업체에 집중돼 있다. 베선트의 발언이 미국 내 방산 조선업체를 넘어 한국 조선업체까지 염두에 두고 있는 것인지는 불분명하다.



도널드 트럼프 대통령도 지난 25일 한·미 정상회담 당시 “우리는 한국에서 선박을 살 것이다. 하지만 우리는 한국이 여기(미국)에서 우리 노동자를 이용해 선박을 만들게 할 것”이라고 말한 바 있다.



한국은 지난달 30일 미국과 무역협상을 타결하며 3500억 달러의 대미 투자 펀드를 약속했는데 이중 1500억 달러를 조선업에 특화해 투자할 계획이라고 밝힌 바 있다. 다만 조선업 투자 패키지는 구체적 집행 방식이 명확하지 않아 양국 간 협의가 더 필요하다.



트럼프 행정부는 정부 보조금 지급의 반대급부로 반도체업체인 인텔 지분 10%를 인수했다. 베센트 장관의 말대로라면 트럼프 정부가 조선업체에도 정부 보조금을 주는 대신 지분 인수를 시도할 수 있다.



트럼프 행정부의 기업 지분 인수는 기업 경영의 자율성을 침해한다는 우려와 정부의 안정적 지원을 확보할 수 있다는 반론이 맞서고 있는 상태다. 트럼프 행정부가 반도체 기업의 경우에도 외국 기업 지분까지 획득하려 할지는 불투명하다는 보도도 나온 상태다. 다만 HD현대와 한화오션, 삼성중공업 등 한국 조선업체들이 미국의 조선소 인수와 공동 건조 등을 추진하고 있는 상황에서 미국 정부가 조선업체 지분 인수를 실행할 경우, 국내 조선업체에도 영향을 미칠 수 있다.



트럼프 행정는 한국이 약속 대미 투자금 사용처도 점점 구체적으로 밝히고 있다. 하워드 러트닉 상무장관은 전날 CNBC방송에 출연해 “일본 자금과 한국 자금, 그리고 다른 나라들의 자금으로 국가·경제 안보 기금이 조성되는 것을 보게 될 것”이라고 말했다.



하워드 러트닉 미국 상무장관이 26일(현지시간) 백악관에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

러트닉 장관은 “그들은 미국의 사회기반시설 건설을 위해 우리에게 자금을 댈 것”이라며 “이러한 것들은 도널드 트럼프가 관세를 이용해 성사시킨 거래”라고 강조했다. 한국이 약속한 3500억 달러의 대미투자 펀드를 사용해 인프라를 짓겠다는 뜻이다.



다만 한국은 대미투자 펀드의 상당액이 직접 투자가 아닌 대출이나 보증이라는 입장이어서 향후 갈등의 불씨가 남아 있다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



