[속보]뉴욕증시, 엔비디아 실적 발표 앞두고 상승 마감…나스닥 0.21%↑

입력:2025-08-28 05:18
수정:2025-08-28 05:29
뉴욕증시의 3대 주가지수가 강세로 마감했다.

미국 인공지능(AI) 칩 제조업체 엔비디아의 2분기 실적 발표를 앞두고 기대감이 반영되며 상승했다.

27일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 147.16포인트(0.32%) 오른 4만5565.23에 거래를 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 15.46포인트(0.24%) 상승한 6481.40, 나스닥종합지수는 45.87포인트(0.21%) 뛴 2만1590.14에 장을 마쳤다.

엔비디아는 이날 장 마감 후 오후 5시에 2분기 실적을 발표할 예정이다. 미국의 벤치마크인 S&P 500 지수에서 비중이 가장 큰 엔비디아는 시장을 지탱하는 인공지능(AI) 테마가 지속될지 가늠하는 핵심 지표다.

김영석 플랫폼전략팀장 yskim@kmib.co.kr

