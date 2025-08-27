±â°ü»ç ¼ÒÈ¯ Á¶»ç¡¦¡°°æºÎ¼± ¹«±ÃÈ¿Â÷ »ç°í ¿øÀÎ ¹àÇôÁú±î?¡±
°æºÏ°æÂûÃ», ÀÛ¾÷ »çÀü Åëº¸ ¹× ¼±·Î ÁÖº¯ ±Ù·ÎÀÚ ÀÎÁö ¿©ºÎ µî ÁýÁß Á¶»ç
Áö³ 19ÀÏ 7¸íÀÇ »ç»óÀÚ¸¦ ³½ ¡®°æºÎ¼± ¹«±ÃÈ¿Â÷ »ç°í¡¯ ¿øÀÎÀ» Á¶»ç ÁßÀÎ °æÂûÀÌ 27ÀÏ »ç°í ¿Â÷ ±â°ü»ç A¾¾¸¦ Âü°íÀÎ ½ÅºÐÀ¸·Î Ã¹ ¼ÒÈ¯ÇØ 6½Ã°£°¡·® Á¶»ç¸¦ ¹ú¿´´Ù.
ÀÌ¹ø »ç°í ÇÙ½É °ü°èÀÚÀÎ A¾¾°¡ °æÂû¿¡ Ãâ¼®ÇÑ °ÍÀº »ç°í ¹ß»ý 8ÀÏ¸¸ÀÌ¸ç Áö±Ý±îÁö ±×´Â º¯È£»ç ¼±ÀÓ µîÀ» ÀÌÀ¯·Î ¼ö»ç¿¡ ÀÀÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
°æºÏ°æÂûÃ» °æºÎ¼± ¿Â÷ »ç°í Àü´ã ¼ö»çÆÀÀº ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 9½ÃÂë A¾¾¸¦ °æºÏ °æ»ê½Ã °æºÏ°æÂûÃ» Çü»ç±âµ¿´ë »ç¹«½Ç·Î ºÒ·¯ ¿ÀÈÄ 3½Ã±îÁö 6½Ã°£°¡·® Á¶»ç¸¦ ÁøÇàÇß´Ù.
°æÂûÀº A¾¾¸¦ »ó´ë·Î »ç°í ´çÀÏ Ç®½£ÀÌ ¿ì°ÅÁø Ä¿ºê ±¸°£À» Áö³ª¸é¼ ¼±·Î ÁÖº¯ ±Ù·ÎÀÚµéÀ» ÀÎÁöÇß´ÂÁö, Á¦µ¿ ÀåÄ¡ Á¶ÀÛÀÌ³ª °æÀû »ç¿ë µî Àü¹ÝÀûÀÎ ¾ÈÀü ¼öÄ¢À» ÁØ¼öÇß´ÂÁö µîÀ» ÁýÁßÀûÀ¸·Î È®ÀÎÇß´Ù.
°æÂûÀº A¾¾°¡ ¿Â÷ ¿îÇà Àü ¶Ç´Â ¿îÇà Áß »ç°í ±¸°£¿¡¼ »ó·Ê ÀÛ¾÷(¿Â÷ ¿îÇà Áß ½ÃÇàÇÏ´Â ¼±·Î À¯Áöº¸¼ö ÀÛ¾÷)ÀÌ ÀÌ·ïÁú ¿¹Á¤ÀÌ¶ó´Â »ç½ÇÀ» ¿ª °ü°èÀÚ µîÀ¸·ÎºÎÅÍ Åëº¸¹Þ¾Ò´ÂÁö ¿©ºÎµµ Á¶»çÇß´Ù.
ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ ÄÚ·¹ÀÏ ÃøÀº ¡°»ó·Ê ÀÛ¾÷Àº ¼±·Î¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÞÁö ¾Ê´Â ÀÛ¾÷ÀÌ±â ¶§¹®¿¡ »çÀü¿¡ ±â°ü»ç¿¡°Ô ¾Ë¸®Áö ¾Ê°í ÁøÇàÇÑ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
¶Ç »ç°í ¹ß»ý Àü ±â°ü»ç¿Í »ç°í ±¸°£À» ´ã´çÇÏ´Â ³²¼ºÇö¿ª, Ã»µµ¿ª °ü°èÀÚµé »çÀÌ¿¡ ÁÖ°í¹ÞÀº ¹«Àü ±³½ÅÀº ¾ø¾ú´ø °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.
°æÂû °ü°èÀÚ´Â ¡°Ã¶µµ¾ÈÀü¹ý¿¡ µû¸£¸é ¿ª °üÁ¦»ç´Â ¿Â÷ ¿îÇà ±¸°£¿¡ °ø»ç³ª º¯°æ ³»¿ë µîÀÌ ÀÖÀ¸¸é ±â°ü»ç¿¡°Ô Åëº¸ÇÏµµ·Ï ÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°A¾¾»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó »ç°í ±¸°£ ´ã´ç ¿ª °ü°èÀÚ µîµµ Á¶»çÇØ ¹ý À§¹Ý ¿©ºÎ¸¦ È®ÀÎ Áß¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î ¡°A¾¾°¡ »ç°í ±¸°£¿¡¼ »ó·Ê ÀÛ¾÷ÀÌ ¿¹Á¤µÅ ÀÖ´Ù´Â »ç½ÇÀ» »çÀü¿¡ ¾Ë°í ÀÖ¾ú´ÂÁö´Â ¼ö»ç ÁßÀÎ ³»¿ëÀÌ¶ó ¸»ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
Áö³ 19ÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã50ºÐÂë °æºÏ Ã»µµ±º È¾çÀ¾ »ï½Å¸® Ã»µµ¼Ò½Î¿ò °æ±âÀå ÀÎ±Ù °æºÎ¼± ¼±·Î ±ÙÃ³¿¡¼ ¹«±ÃÈÈ£ ¿Â÷°¡ ½Ã¼³¹° ¾ÈÀü Á¡°ËÀ» À§ÇØ ÀÌµ¿ ÁßÀÌ´ø ÄÚ·¹ÀÏ Á÷¿ø 1¸í°ú ÇÏÃ»¾÷Ã¼ ±Ù·ÎÀÚ 6¸íÀ» Ä¡´Â »ç°í°¡ ³µ´Ù. ÀÌ »ç°í·Î ÇÏÃ»¾÷Ã¼ ±Ù·ÎÀÚ 2¸íÀÌ ¼ûÁö°í ³ª¸ÓÁö 5¸íÀÌ ´ÙÃÆ´Ù.
¼ûÁö°Å³ª ºÎ»óÇÑ ÇÏÃ»¾÷Ã¼ ±Ù·ÎÀÚ 6¸í °¡¿îµ¥ 2¸íÀº ´çÃÊ ÇØ´ç ¾÷Ã¼°¡ ÀÛ¼ºÇÑ ÀÛ¾÷°èÈ¹¼ ¸í´Ü¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾ÊÀº ÀÎ¿øÀ¸·Î µå·¯³µ´Ù.
»ç°í ¹ß»ý ÈÄ °æÂûÀº ³²¼ºÇö¿ª ¿ªÀå µî ÄÚ·¹ÀÏ °ü°èÀÚµéÀ» »ó´ë·Î ÀÛ¾÷ ÁöÈÖ °úÁ¤, ¿Â÷ ¿îÇà ¾ÈÀü ¼öÄ¢ ÁØ¼ö ¿©ºÎ µîÀ» Á¶»çÇß´Ù. ¶Ç ÇöÀå Á¶»ç¸¦ ÅëÇØ È®º¸ÇÑ Áõ°Å¸¦ Åä´ë·Î ¿Â÷ °æº¸ÀåÄ¡ ÀÛµ¿ ¿©ºÎ µîµµ ºÐ¼®ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
°æºÏ°æÂûÃ» °ü°èÀÚ´Â ¡°ÀÌ¹ø ÁÖ ¾ÈÀ¸·Î »ç°í °ü·Ã ÁÖ¿ä °ü°èÀÚ Á¶»ç¸¦ ¸¶¹«¸®ÇÑ µÚ ÇøÀÇ Àû¿ë ¿©ºÎ¸¦ °ËÅäÇÒ °èÈ¹¡±ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
¾Èµ¿=±èÀç»ê ±âÀÚ jskimkb@kmib.co.kr
