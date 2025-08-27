[¼Óº¸] ÇÑ´ö¼ö Àü ÃÑ¸® ±¸¼Ó¿µÀå ±â°¢¡¦¡°´ÙÅø ¿©Áö ÀÖ¾î¡±
³»¶õ ¹æÁ¶ ¹× À§Áõ µîÀÇ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Â ÇÑ´ö¼ö Àü ±¹¹«ÃÑ¸®°¡ ±¸¼ÓÀ» ¸éÇß´Ù.
¼¿ïÁß¾ÓÁö¹ý Á¤Àç¿í ¿µÀåÀü´ã ºÎÀåÆÇ»ç´Â 27ÀÏ ÇÑ Àü ÃÑ¸®¿¡ ´ëÇÑ ±¸¼Ó Àü ÇÇÀÇÀÚ ½É¹®À» ¸¶Ä£ ÈÄ ¡°Áß¿äÇÑ »ç½Ç°ü°è ¹× ÇÇÀÇÀÚÀÇ ÀÏ·ÃÀÇ ÇàÀû¿¡ ´ëÇÑ ¹ýÀû Æò°¡¿Í °ü·ÃÇØ ´ÙÅø ¿©Áö°¡ ÀÖ´Ù¡±¸ç ¿µÀåÀ» ±â°¢Çß´Ù.
¹ý¿øÀº ¡°º»°Ç ÇøÀÇ¿¡ °üÇØ ÇöÀç±îÁö È®º¸µÈ Áõ°Å¿Í ¼ö»ç ÁøÇà °æ°ú ¹× ÇÇÀÇÀÚÀÇ ÇöÀç ÁöÀ§ µî¿¡ ºñÃç ¹æ¾î±Ç Çà»ç Â÷¿øÀ» ³Ñ¾î¼± Áõ°ÅÀÎ¸êÀÇ ¿ì·Á°¡ ÀÖ´Ù°í º¸±â ¾î·Æ´Ù¡±°í Çß´Ù. ¶Ç ¡°ÇÇÀÇÀÚÀÇ ¿¬·É, ÁÖ°Å, ¼ö»çÀýÂ÷¿¡¼ÀÇ Ãâ¼® »óÈ²°ú Áø¼ú ÅÂµµ µîÀ» Á¾ÇÕÇÏ¸é µµÁÖÀÇ ¿ì·Á°¡ ÀÖ´Ù°í º¸±âµµ ¾î·Æ´Ù¡±°í ±â°¢ »çÀ¯¸¦ ¹àÇû´Ù.
ÇÑ Àü ÃÑ¸®´Â Áö³ÇØ À±¼®¿ Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ºÒ¹ý ºñ»ó°è¾ö ¼±Æ÷¸¦ ¸·Áö ¸øÇÏ°í ¹æÁ¶ÇÑ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Â´Ù. °è¾ö¿¡ ÀýÂ÷»ó ÇÕ¹ýÀû ¿Ü°üÀ» °®Ãß±â À§ÇØ °è¾ö ¼±Æ÷ ÀÌÀü ±¹¹«È¸ÀÇ ¼ÒÁýÀ» °ÇÀÇÇÏ°í, ÃÖÃÊ °è¾ö ¼±Æ÷¹®ÀÇ ¹ý·ùÀû °áÇÔÀ» º¸¿ÏÇÏ°íÀÚ »çÈÄ ¼±Æ÷¹®À» ÀÛ¼º¡¤Æó±âÇÑ ÇøÀÇµµ ÀÖ´Ù.
¿µÀå¿¡´Â ¡®°è¾ö ¼±Æ÷¹®À» ÀÎÁöÇÏÁö ¸øÇß´Ù¡¯´Â ÃëÁö·Î Çå¹ýÀçÆÇ¼Ò¿¡¼ À§ÁõÇÑ ÇøÀÇµµ ±âÀçµÆ´Ù.
±Ç¹ÎÁö ±âÀÚ 10000g@kmib.co.kr
