°æÂû, À¯¸í °¡¼ö ¡®¾à¹° ´ë¸®Ã³¹æ¡¯ ÀÇÈ¤ ¼ö»ç¡¦°í¹ß Á¢¼ö

°æÂûÀÌ ÃÖ±Ù ÇÑ À¯¸í °¡¼öÀÇ ¾à¹° ´ë¸®Ã³¹æ ÀÇÈ¤ °ü·Ã °í¹ßÀ» Á¢¼öÇØ ¼ö»ç¿¡ ³ª¼± °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
27ÀÏ °æÂû µî¿¡ µû¸£¸é ¼¿ï ¼´ë¹®°æÂû¼´Â À¯¸í °¡¼ö A¾¾ÀÇ ÀÇ·á¹ý À§¹Ý ÇøÀÇ¸¦ ¼ö»ç ÁßÀÌ´Ù. A¾¾´Â 2022³âºÎÅÍ ÃÖ±Ù±îÁö Á÷Á¢ Áø·á¸¦ ¹ÞÁö ¾ÊÀº Ã¤ ÇâÁ¤½Å¼ºÀÇ¾àÇ° ¡®ÀÚ³«½º¡¯¿Í ¡®½ºÆ¿³ì½º¡¯¸¦ Ã³¹æ¹Þ°í, ÀÌ¸¦ ¸Å´ÏÀú¸¦ ÅëÇØ ´ë¸® ¼ö·ÉÇÑ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Â °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
ÀÚ³«½º´Â ºÒ¾ÈÀå¾Ö Ä¡·á ¹× ºÒ¾È Áõ»óÀÇ ´Ü±â ¿ÏÈ µîÀÇ È¿´ÉÀ» Áö´Ñ ÀÇ¾àÇ°ÀÌ´Ù. ½ºÆ¿³ì½º´Â Á¹ÇÇµ© Å¸¸£Å¸¸£ ¿°»ê¿°À» ÁÖ¼ººÐÀ¸·Î ÇÏ´Â ÀÇ¾àÇ°À¸·Î ¼ºÀÎ ºÒ¸éÁõ Ä¡·á¸¦ À§ÇØ »ç¿ëµÈ´Ù.
A¾¾ »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¾àÀ» ´ë¸® Ã³¹æÇÑ ´ëÇÐ±³¼ö B¾¾ ¶ÇÇÑ °æÂûÀÇ ¼ö»ç ¼±»ó¿¡ ¿À¸¥ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. B¾¾´Â ºñ´ë¸éÀ¸·Î Áø·áÇß´Ù¸ç °ü·Ã ÇøÀÇ¸¦ ºÎÀÎÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
°æÂûÀº A¾¾ÀÇ ÀÇ·á±â·Ï È®º¸¸¦ À§ÇØ ÃÖ±Ù ÇØ´ç º´¿øÀ» ¾Ð¼ö¼ö»öÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
