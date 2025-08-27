°í¾ç½Ã, ¹é¼®¾÷¹«ºôµù ¡®º¥Ã³Å¸¿î+°ø°øÃ»»ç¡¯ È°¿ë ÀüÈ¯
°æ±â °í¾ç½Ã´Â ´äº¸ »óÅÂ¿´´ø ½ÃÃ»»ç ¹é¼®¾÷¹«ºôµù È°¿ë ¹æ¾ÈÀ» ÀüÈ¯ÇØ º¥Ã³Å¸¿î°ú °ø°øÃ»»ç·Î Á¶¼ºÇÏ´Â »õ·Î¿î °èÈ¹À» ÃßÁøÇÑ´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.
´çÃÊ ½Ã´Â ½ÃÃ»ÀÇ ¸ðµç ºÎ¼¸¦ ÀÔÁÖÅ°·Î ÇßÁö¸¸ °æ±âµµ°¡ °í¾ç½ÃÀÇÈ¸¿Í ÇùÀÇ°¡ ¾ÈµÆ´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î 3È¸¿¡ °ÉÃÄ ÅõÀÚ½É»ç¸¦ º¸¿Ï ¹× ¹Ý·Á Á¶Ä¡ÇÔ¿¡ µû¶ó ÀÇÈ¸ÀÇ ¿ä±¸´ë·Î ¹é¼® ¾÷¹«ºôµù¿¡ Àý¹Ý ÀÌ»óÀ» º¥Ã³±â¾÷À¸·Î ÀÔÁÖ½ÃÅ°°í ³ª¸ÓÁö °ø°£¿¡¸¸ ½ÃÃ» ºÎ¼ÀÇ ÀÏºÎ¸¦ ÀÌÀüÅ°·Î ±âº» ¹æÄ§À» º¯°æÇß´Ù.
½Ã´Â ÀÌ¹ø ¹æÄ§À» ÅëÇØ ¡ãÃ»»ç ÀÓÂ÷ ¿¹»ê Àý°¨ ¡ãÀ¯¸Á º¥Ã³±â¾÷ À°¼º ¡ã´ö¾ç¡¤ÀÏ»ê ±ÕÇü¹ßÀüÀÌ¶ó´Â ¼¼ °¡Áö Á¤Ã¥ ¼º°ú¸¦ µ¿½Ã¿¡ ´Þ¼ºÇÏ°Ú´Ù´Â ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
½Ã´Â Áö³ 7¿ù 14ÀÏ °æ±âµµ¿¡ Á¦ÃâÇÑ ¡®¹é¼®¾÷¹«ºôµù È°¿ë ÅõÀÚ½É»ç¡¯¿¡¼ ÀüÃ¼ ¸éÀûÀÇ Àý¹ÝÀ» º¥Ã³±â¾÷ ÁýÀûÅ¸¿îÀ¸·Î Á¶¼ºÇÏ°í ³ª¸ÓÁö´Â ºÐ»êµÅ ÀÓÂ÷ ÁßÀÎ 37°³ ºÎ¼¸¦ ÀÌÀüÇØ °ø°øÃ»»ç·Î È°¿ëÇÏ°Ú´Ù´Â °èÈ¹À» ¹àÇû´Ù.
ÀÌ´Â 2018³â ½ÃÀÇÈ¸°¡ °øÀ¯Àç»ê°ü¸®°èÈ¹¿¡¼ ¸í½ÃÇÑ ¡®¹é¼® ¾÷¹«ºôµùÀ» º¥Ã³Å¸¿î ¹× °ø°øÃ»»ç µî °ø°ø ¸ñÀûÀ¸·Î È°¿ë¡¯ ¹æ¾ÈÀ» ¹Ý¿µÇÑ °ÍÀ¸·Î, °í¾ç½Ã´Â ¡°½ÃÀÇÈ¸ ÀÇ°ß°ú Á¤Ã¥Àû È¿°ú¸¦ Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î ´ãÀº ÃÖÀû ÇØ´ä¡±ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÀÌ´Â ÀçÁ¤ Àý°¨ È¿°ú°¡ Å©´Ù. ÇöÀç °í¾ç½Ã´Â ÁÖ±³µ¿ Ã»»ç¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ´Ù¼ö ºÎ¼¸¦ ¹Î°£°Ç¹°¿¡ ÀÓÂ÷ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¸Å³â 13¾ï¿ø ÀÌ»óÀÇ ÀÓ´ë·á¸¦ ÁöÃâÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¿©±â¿¡ ¹é¼®¾÷¹«ºôµù Àå±â°£ ¹æÄ¡·Î ¸Å¿ù 3000¸¸¿ø ÀÌ»óÀÇ °ü¸®ºñ°¡ Ãß°¡ ÅõÀÔµÇ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù. ½Ã °ü°èÀÚ´Â ¡°¹é¼®À¸·Î ºÎ¼¸¦ ÀÌÀüÇÏ¸é ¸Å³â ¼ö½Ê¾ï¿øÀÇ ¿¹»êÀ» ¾Æ³¥ ¼ö ÀÖ¾î ½Ã¹Î ¼¼±Ý Àý°¨¿¡ Á÷Á¢ÀûÀ¸·Î ±â¿©ÇÑ´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
Áö¿ª »ê¾÷ »ýÅÂ°è È®Ãæ¿¡µµ ±àÁ¤ÀûÀÎ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥ Àü¸ÁÀÌ´Ù. °í¾ç½Ã´Â ÀÌ¹Ì ÀÏºÎ º¥Ã³±â¾÷°ú ÇùÀÇ¸¦ ÁøÇàÇÏ¸ç ÀÔÁÖ¿¡ ÁÁÀº ¼º°ú¸¦ ³»°í ÀÖ´Ù.
½Ã °ü°èÀÚ´Â ¡°¹é¼® ºôµùÀ» º¥Ã³±â¾÷ ÁýÀû½Ã¼³·Î È°¿ëÇÏ¸é ÆÇ±³Å×Å©³ë¹ë¸®¸¦ ÀÕ´Â ¼ºÏºÎ º¥Ã³ °ÅÁ¡ÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°Ã»³â Ã¢¾÷, ÀÏÀÚ¸® Ã¢Ãâ, Áö¿ª ±â¾÷ ¼ºÀåÀÌ¶ó´Â ¿¬¼â È¿°ú°¡ µÚµû¸¦ °Í¡±ÀÌ¶ó°í Àü¸ÁÇß´Ù.
Áö³ ´ë¼±¿¡¼µµ Çö ÀÌÀç¸í ´ëÅë·Éµµ ¹é¼®µ¿ º¥Ã³ÁýÀûÅ¸¿î Á¶¼ºÀ» °ø¾àÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. ÀÌ¿¡ ½Ã´Â ÅõÀÚ½É»ç°¡ ÀÌ·ïÁöÁö ¾ÊÀ» °æ¿ì º¥Ã³±â¾÷ À¯Ä¡ ¶ÇÇÑ ¹«»êµÉ ¼ö ÀÖ´Ù°í ¿ì·ÁÇÏ°í ÀÖ´Ù.
°í¾ç½Ã´Â ½ÃÀå¡¤ºÎ½ÃÀå¡¤±âÁ¶½Ç¡¤ÀÚÄ¡ÇàÁ¤±¹ µî ÇÙ½É ºÎ¼´Â ÁÖ±³µ¿ Ã»»ç¿¡ À¯ÁöÇÏ¸é¼ ¿ÜºÎ ¹Î°£ °Ç¹°¿¡ ÀÓ´ëÇØ ÀÖ´Â ºÎ¼¿Í º¥Ã³±â¾÷À» ¹é¼®À¸·Î À¯Ä¡ÇØ ´ö¾ç°ú ÀÏ»êÀÇ °ø°£Àû °ÝÂ÷¸¦ ¿ÏÈÇÑ´Ù´Â ±¸»óÀÌ´Ù.
½Ã´Â ÀÌ¸¦ ÅëÇØ Áö¿ª ³»ºÎ ±ÕÇü¹ßÀüÀ» µµ¸ðÇÏ¸é¼µµ, ¿ÜºÎ ±â¾÷ À¯Ä¡·Î ÀÚÁ· ±â´ÉÀ» °ÈÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù°í ³»´ÙºÃ´Ù.
´Ù¸¸ ÀÌ·¯ÇÑ °èÈ¹ÀÌ Çö½ÇÈµÇ±â À§ÇØ¼´Â °Ç¹° ±¸Á¶º¸°, Àü±â¡¤Åë½Å ¼³ºñ Áõ¼³, ÆíÀÇ½Ã¼³ È®Ãæ µî ´ë±Ô¸ð ½Ã¼³ °³¼±ÀÌ ¼±ÇàµÅ¾ß ÇÑ´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó °æ±âµµÀÇ ÅõÀÚ½É»ç Åë°ú´Â ÇÊ¼ö´Ù.
½Ã °ü°èÀÚ´Â ¡°ÅõÀÚ½É»ç¿¡¼ ´õ ÀÌ»ó Áö¿¬ÀÌ ¹ß»ýÇÏ¸é ¼³°è¿Í °ø»ç ±â°£À» °í·ÁÇÒ ¶§ º¥Ã³±â¾÷ À¯Ä¡ ±âÈ¸ ÀÚÃ¼°¡ ¹«»êµÉ ¼ö ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°ÀÌ¹ø °áÁ¤Àº ´Ü¼øÇÑ °Ç¹° È°¿ë ¹®Á¦°¡ ¾Æ´Ï¶ó °í¾ç½Ã ¹Ì·¡¸¦ ¿©´Â ÅõÀÚ¡±¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
ÀÌ¾î ¡°¹é¼®¾÷¹«ºôµùÀº ´Ü¼øÇÑ Ã»»ç ÀÌÀüÀÌ ¾Æ´Ï¶ó °í¾ç½Ã¹ÎÀÇ ¿¹»ê Àý°¨, Áö¿ª»ê¾÷ À°¼º, ±ÕÇü¹ßÀüÀ» µ¿½Ã¿¡ ÀÌ²ø ¡®¹Ì·¡ ÇÙ½É ÀÚ»ê¡¯¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°°æ±âµµ¡¤°í¾ç½ÃÀÇÈ¸ÀÇ ´ë½ÂÀû °á´ÜÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
