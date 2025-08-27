ÇÏ³²½Ã, ³²ÇÑ°í ¡®ÀÚÀ²Çü °ø¸³°í 2.0¡¯ ¼±Á¤
ÀÌÇöÀç ½ÃÀå ¡°±Û·Î¹ú ÀÎÀç ¼ºÀå ±â¹Ý Á¶¼º¡±
°æ±â ÇÏ³²½Ã´Â 27ÀÏ ³²ÇÑ°í°¡ ±³À°ºÎ ¡®ÀÚÀ²Çü °ø¸³°í 2.0¡¯ °ø¸ð¿¡ ÃÖÁ¾ ¼±Á¤µÆ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¹ø ¼º°ú´Â ¿À¼º¾Ö ±¤ÁÖÇÏ³²±³À°Áö¿øÃ» ±³À°Àå, ±è¼º¼ö µµÀÇ¿øÀÇ ¿øµµ½É ±³À°È¯°æ °³¼± Á¦¾ÈÀ¸·Î ½ÃÀÛµÅ, ÀÌÇöÀç ½ÃÀåÀÇ °ø¸ð ½ÅÃ» Àû±Ø ±ÇÀ¯·Î º»°ÝÈµÆ´Ù.
¹«¾ùº¸´Ù Áß½É ¿ªÇÒÀ» ÇÑ ÀÌÁø±Ô ³²ÇÑ°í ±³Àå°ú ±³Á÷¿øµéÀÇ Çå½ÅÀûÀÎ ³ë·ÂÀÌ ÀÖ¾ú´Ù. ÀÌ Á¦¾È¿¡ ÀÓÅÂÈñ °æ±âµµ±³À°°¨ Áö¿ø°ú Á¶¼ºÀ± Àü °æ±âµµ±³À°°¨, ¹Ú¿µ½Ä ³²ÇÑ°íÃÑµ¿¹®È¸Àå, ÀÌÈ«Àç ÇÏ³²½Ã¹ÎÈ¸ ÀÌ»çÀå°ú µ¿¹®È¸¿ø µî Áö¿ª ±³À° ÀÎ»çµéÀÌ °ø°¨ÇÏ¸ç ÈûÀ» º¸ÅÉ´Ù.
¶ÇÇÑ ³²ÇÑ°í ÇÐ±³¿î¿µÀ§¿øÈ¸ ¹× ÇÐºÎ¸ðÀ§¿øÈ¸ÀÇ ÀüÆøÀûÀÎ Áö¿ø, ±¤ÁÖÇÏ³²±³À°Áö¿øÃ»ÀÇ Àû±ØÀûÀÎ Çù·ÂÀÌ ´õÇØÁ® °á½ÇÀ» ¸Î¾ú´Ù.
¡®ÀÚÀ²Çü °ø¸³°í 2.0¡¯Àº ÁöÀÚÃ¼¡¤´ëÇÐ¡¤±â¾÷ µî°ú Çù·ÂÇØ ÇÐ±³º° Æ¯»ö ÀÖ´Â ±³À° ¸ðµ¨À» ¿î¿µÇÏµµ·Ï Áö¿øÇÏ´Â »ç¾÷ÀÌ´Ù.
¼±Á¤ ÇÐ±³´Â ¹«ÇÐ³âÁ¦, Á¶±âÀÔÇÐ¡¤Á¶±âÁ¹¾÷ µî ÇÐ»ç ¿î¿µ Æ¯·Ê¸¦ Àû¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ°í, Æ¯¸ñ°í¡¤ÀÚ»ç°í ¼öÁØÀÇ ½ÉÈ ±³À°°úÁ¤À» À¯¿¬ÇÏ°Ô Æí¼ºÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¿ÃÇØ °ø¸ð¿¡¼´Â Àü±¹ 25°³ ÇÐ±³°¡ »ÌÇûÀ¸¸ç, °æ±âµµ¿¡¼´Â ³²ÇÑ°í¸¦ Æ÷ÇÔÇØ 10°÷ÀÌ ¼±Á¤µÆ´Ù.
³²ÇÑ°í´Â ³»³â 3¿ùºÎÅÍ ÇÐ»ý ¸ÂÃãÇü ±³À°°úÁ¤, AI ±â¹Ý Áø·Î¡¤ÁøÇÐ ÇÁ·Î±×·¥, Àå¼Ò ±â¹Ý ÇÁ·ÎÁ§Æ® È°µ¿ µî Â÷º°ÈµÈ ±³À°À» º»°Ý ¿î¿µÇÑ´Ù. ÀÌ¸¦ À§ÇØ ±³À°ºÎ¿Í ±³À°Ã»À¸·ÎºÎÅÍ ¸Å³â 2¾ï ¿ø¾¿ 5³â°£ ÃÑ 10¾ï¿øÀÇ ¿¹»êÀ» Áö¿ø¹Þ´Â´Ù.
ÇÏ³²½Ã´Â Áö³ÇØ ¿¹»ê Áö¿ø Çù¾àÀ» Ã¼°áÇßÀ¸¸ç, ¾ÕÀ¸·Îµµ ÀÚÀ²Çü °ø¸³°íÀÇ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¿î¿µ°ú °ø±³À° Çõ½ÅÀ» À§ÇØ ¾Æ³¦¾ø´Â Çà¡¤ÀçÁ¤Àû Áö¿øÀ» ÀÌ¾î°¥ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
½Ã´Â ÀÌ·¯ÇÑ Áö¿øÀ» ÅëÇØ ¿øµµ½É¿¡ À§Ä¡ÇÑ ³²ÇÑ°íÀÇ ±³À°°úÁ¤ Çõ½ÅÀ» ÀÌ²ø¾î³»°í, ³ª¾Æ°¡ ½Ã ÀüÃ¼ÀÇ °ø±³À° ¼öÁØÀ» ÇÑ ´Ü°è ²ø¾î¿Ã¸®´Â °è±â°¡ µÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌÇöÀç ½ÃÀåÀº ¡°33¸¸ ÇÏ³²½Ã¹Î ¸ðµÎÀÇ ¿°¿øÀÌ¾ú´ø ³²ÇÑ°íÀÇ ÀÚÀ²Çü °ø¸³°í 2.0 ¼±Á¤ÀÌ µåµð¾î ÀÌ·ïÁ® Áö¿ª ±³À° µµ¾àÀÇ ¹ßÆÇÀÌ ¸¶·ÃµÆ´Ù¡±¶ó¸ç ¡°ÇÏ³²½Ã¿Í ±¤ÁÖÇÏ³²±³À°Áö¿øÃ», ³²ÇÑ°í°¡ À¯±âÀûÀ¸·Î Çù·ÂÇØ ¿ì¸® Ã»¼Ò³âµéÀÌ ±Û·Î¹ú ÀÎÀç·Î ¼ºÀåÇÒ ±â¹ÝÀ» Àû±Ø ¸¸µé°Ú´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
ÇÏ³²=¹ÚÀç±¸ ±âÀÚ park9@kmib.co.kr
