¡®ÀÌÅÂ¿ø Âü»ç¡¯ ¿ë»ê±¸¿¡ ¡®¾ÈÀü´ë»ó¡¯ ÁØ ¼­¿ï½Ã¡¦³í¶õ ÀÏÀÚ Ãë¼Ò

ÀÔ·Â:2025-08-27 20:50
¼öÁ¤:2025-08-27 20:53
¹ÚÈñ¿µ ¿ë»ê±¸Ã»Àå(¿À¸¥ÂÊ)°ú ±èÁø¹è ¿ë»ê±¸ ¾ÈÀüÀç³­°úÀåÀÌ 2025³â Áö¿ªÃàÁ¦ ¾ÈÀü°ü¸® ¿ì¼ö»ç·Ê °æÁø´ëÈ¸¿¡¼­ ´ë»ó(1µî)À» ¹ÞÀº µÚ ±â³äÃÔ¿µÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿ë»ê±¸ Á¦°ø

¼­¿ï½Ã°¡ ¡®2025³â Áö¿ªÃàÁ¦ ¾ÈÀü°ü¸® ¿ì¼ö»ç·Ê °æÁø´ëÈ¸¡¯¿¡¼­ ¿ë»ê±¸Ã»¿¡ 1µî»ó(´ë»ó)À» ¼ö¿©Çß´Ù°¡ ³í¶õÀÌ ÀÏÀÚ ÀÌ¸¦ Ãë¼ÒÇß´Ù.

¼­¿ï½Ã´Â 27ÀÏ ¡°¿©ÀüÈ÷ ÀÌÅÂ¿ø Âü»ç¿¡ ´ëÇØ ¹«ÇÑÇÑ Ã¥ÀÓ°¨À» ´À³¤´Ù¡±¸ç ¿ë»ê±¸¿¡ ¼ö¿©ÇÑ ´ë»óÀ» Ãë¼ÒÇÑ´Ù°í ¼³¸íÀÚ·á¸¦ ³Â´Ù. ½Ã´Â ¡°¾ÆÁ÷ ÀÌÅÂ¿ø Âü»ç ÇÇÇØÀÚµéÀÇ ¾ÆÇÄÀÌ ¾Æ¹°Áö ¾ÊÀº »óÈ²¿¡¼­ ¿ë»ê±¸¿¡¼­ º¸µµÀÚ·á¸¦ ¹èÆ÷ÇÏ´Â µî ÇÊ¿ä ÀÌ»óÀÇ °úµµÇÑ È«º¸¸¦ ÇÑ °Í¿¡ ´ëÇØ À¯°¨½º·´°Ô »ý°¢ÇÑ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.

¿À¼¼ÈÆ ¼­¿ï½ÃÀåµµ ¡°À¯Á·ÀÇ °íÅë°ú ¾ÆÇÄÀ» Çì¾Æ¸®Áö ¸øÇÑ, ³Ê¹«µµ »ó½Ä¹ÛÀÇ ÀÏÀÌ¾ú´Ù¡±¸ç ¡°Áï½Ã °æÀ§¸¦ ¼³¸í, »ç°úÇÏ°í ´Ù½Ã´Â ÀÌ·± ÀÏÀÌ Àç¹ßµÇÁö ¾Êµµ·Ï ÇÏ¶ó°í Áö½ÃÇß´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù.

¾Õ¼­ ¿ë»ê±¸´Â Áö³­ 22ÀÏ ´ë»ó ¼ö¿© ¼Ò½ÄÀ» ¾Ë¸®¸ç ¡®¿ë»êÀÌ ÇÔ²²ÇÏ´Â ÇÛ·¯À© ´ëºñ ´ÙÁß¿îÁý ÀÎÆÄ ¾ÈÀü°ü¸®¡¯¸¦ ÁÖÁ¦·Î ¹ßÇ¥¸¦ ÁøÇàÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù. ¿ë»ê±¸´Â Áö³­ÇØ ÇÛ·¯À© ±â°£ ÀÌÅÂ¿ø ÀÏ´ë¿¡¼­ ÃßÁøÇÑ Á¾ÇÕ ¾ÈÀü´ëÃ¥ÀÌ ±àÁ¤Àû Æò°¡¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù°í È«º¸Çß´Ù. ÀÌ³¯ »óÀ» ¹ÞÀº »ç¶÷Àº ÀÌÅÂ¿ø Âü»ç ´ç½Ã ±¸Ã»ÀåÀÌ¾ú´ø ¹ÚÈñ¿µ ¿ë»ê±¸Ã»ÀåÀÌ¾ú´Ù.

ÀÌ°°Àº ¼Ò½ÄÀÌ ¾Ë·ÁÁöÀÚ ÀÌÅÂ¿ø Âü»ç À¯°¡Á·Àº Áï°¢ ¹Ý¹ßÇß´Ù. 10¡¤29 ÀÌÅÂ¿øÂü»ç À¯°¡Á·ÇùÀÇÈ¸¡¤½Ã¹Î´ëÃ¥È¸ÀÇ´Â ¡°ÇÛ·¯À© ÃàÁ¦´Â ÇÏ³ªÀÇ Çö»óÀÌ°í ÁÖÃÖÀÚ°¡ ¾ø´Â ÃàÁ¦ÀÌ±â ¶§¹®¿¡ ÀÚ½ÅÀº Âü»ç¿¡ ¾Æ¹«·± Ã¥ÀÓÀÌ ¾ø´Ù¸ç Ã¥ÀÓÀ» ºÎÁ¤ÇØ¿Â ÀÌ°¡ ¹Ù·Î ¹ÚÈñ¿µ ¿ë»ê±¸Ã»Àå¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÁÖÃÖÀÚ°¡ ¾ø´Â ÃàÁ¦¿¡ ´ëÇÑ ¾ÈÀü°ü¸® Ã¥ÀÓÀ» µÎ°í ¡®°ú°Å¿¡´Â Æ²·È°í Áö±ÝÀº ¸Â´Ù¡¯´Â ½ÄÀ¸·Î ÀÌ¾ß±âÇÏ·Á¸é Àû¾îµµ ÀÌÅÂ¿ø Âü»ç¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ½ÅÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Åë·ÄÇÏ°Ô ¹Ý¼ºÀÌ¶óµµ ÇØ¾ß ¸ÂÁö ¾ÊÀº°¡¡±¶ó°í ¼º¸íÀ» ³Â´Ù. ±×·¯¸é¼­ ¡°¿ë»ê±¸Ã»Àº ÁÖÃÖÀÚ ¾ø´Â ÃàÁ¦¿¡ ¾ÈÀü°ü¸® ÀÇ¹«°¡ ÁöÀÚÃ¼¿Í ÁöÀÚÃ¼Àå º»ÀÎ¿¡°Ô ÀÖ´Ù°í ½ÃÀÎÇÏ´Â °ÍÀÎ°¡¡±¶ó¸ç ¡°¿À¼¼ÈÆ ¼­¿ï½ÃÀåÀº ºÎÀûÀýÇÑ ½Ã»ó¿¡ ´ëÇØ °ø°³ »ç°úÇÏ°í ¿ë»ê±¸Ã»ÀÇ ¼ö»óÀ» Ãë¼ÒÇÏ¶ó¡±°í ÃË±¸Çß´Ù.

