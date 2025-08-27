±è¿µ·Ï Áö»ç ¡°±¤ÁÖ¡¤Àü³² Æ¯º°±¤¿ª¿¬ÇÕ, ¡®5±Ø 3Æ¯¡¯ Àü·« ¼±µµ¡±
ÆäÀÌ½ººÏ¼ Æ¯º°ÁöÀÚÃ¼ ÃßÁø °Á¶
¡°Àå±âÀûÀ¸·Î ÇàÁ¤ ÅëÇÕÀÇ ±æ ¸ð»ö¡±
°±âÁ¤ ±¤ÁÖ±¤¿ª½ÃÀå°ú ÇÔ²² ¡®±¤ÁÖ¡¤Àü³² Æ¯º°±¤¿ª¿¬ÇÕ¡¯ ÃßÁø¿¡ ³ª¼± ±è¿µ·Ï Àü³²µµÁö»ç°¡ ÀÌÀç¸í Á¤ºÎ ¡®5±Ø 3Æ¯¡¯ ±¹°¡ ±ÕÇü¹ßÀü Àü·«À» ¼±µµÇØ ³ª°¡°Ú´Ù°í °Á¶Çß´Ù.
±è Áö»ç´Â 27ÀÏ ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ ¡°¿À´ÃÀº ¿ì¸® Àü³²°ú ±¤ÁÖ°¡ »õ·Î¿î ¹Ì·¡·Î ³ª¾Æ°¡´Â ¶æ±í°í ¿ª»çÀûÀÎ ³¯¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°¿À´Ã ¿ÀÀü ³ªÁÖ½ÃÃ»¿¡¼ ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã °±âÁ¤ ½ÃÀå´Ô°ú ÇÔ²² ±¤ÁÖ¡¤Àü³² Æ¯º°±¤¿ª¿¬ÇÕ ¼³Ä¡¸¦ À§ÇÑ Á¶ÀÎ½ÄÀ» °¡Á³´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î ¡°ÀÌÀç¸í Á¤ºÎÀÇ ¡®5±Ø 3Æ¯¡¯ ±¹°¡ ±ÕÇü¼ºÀå Àü·«À» ¼±µµÇØ ³ª°¡¸é¼, ±¤ÁÖÀü³² °øµ¿¡¤¹ø¿µÀÇ ½Ã´ë¸¦ ¿¾î°¡±â À§ÇØ¼´Ù¡±¶ó¸ç ¡°Àü³²°ú ±¤ÁÖÀÇ °øµ¿Çö¾ÈµéÀ» ¼º°øÀûÀ¸·Î ÃßÁøÇØ³ª°¥ µçµçÇÑ ÇàÁ¤Ã¼Á¦°¡ Åº»ýÇÏ°Ô µÆ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
±è Áö»ç´Â ¶Ç ¡°¿ÃÇØ ¾È¿¡ ±¤ÁÖ¡¤Àü³² Æ¯º°±¤¿ª¿¬ÇÕÀ» Ãâ¹ü½ÃÅ°°í, ±¤ÁÖ~³ªÁÖ ±¤¿ªÃ¶µµ Á¶±â ±¸Ãà µî SOC, AI¿Í Àü·Â, ¹ÙÀÌ¿À µî Ã·´Ü»ê¾÷, °ü±¤ ºÐ¾ßÀÇ °øµ¿»ç¹«¸¦ ¹ß±¼ÇØ ÃßÁøÇÏ±â·Î Çß´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.
¾Æ¿ï·¯ ±è Áö»ç´Â ¡°ÀÌ¹ø Æ¯º°±¤¿ª¿¬ÇÕÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ±â¹ÝÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡°í Á¤ºÎÀÇ ±ÇÇÑ ÀÌ¾ç°ú ÀçÁ¤ Áö¿øÀ» ÀÌ²ø¾î ³½´Ù¸é Àå±âÀûÀ¸·Î ÇàÁ¤ÅëÇÕÀÇ ±æµµ ¸ð»öÇØ º¼¼ö ÀÖÀ» °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°Àü¶ó³²µµ´Â ±¤ÁÖ¡¤Àü³² Æ¯º°±¤¿ª¿¬ÇÕÀÌ ´ëÇÑ¹Î±¹ ¼ºÀåÀÇ »õ·Î¿î Áß½ÉÃàÀÌ µÇµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
¹«¾È=ÀÌÀºÃ¢ ±âÀÚ eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç