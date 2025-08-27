½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

[´Üµ¶]¼­¿ï½Ã, ¡®ÀÎ±ÇÄ§ÇØ¡¯ ½Ã¸³¾Æµ¿º¸È£¼Ò ÇÇÇØÀÚ¿¡°Ô »ç°úÇÑ´Ù

ÀÔ·Â:2025-08-27 20:01
¼­¿ï½Ã¸³¾Æµ¿º¸È£¼ÒÀÇ ¸ð½À. Áø½ÇÈ­ÇØÀ§¿øÈ¸ Á¦°ø

¼­¿ï½Ã°¡ ¡®¾î¸°ÀÌ¸¶À»¡¯(¼­¿ï½Ã¸³¾Æµ¿º¸È£¼Ò)¿¡ ¼ö¿ëµÅ °­Á¦ ³ë¿ª µî ÀÎ±ÇÄ§ÇØ¸¦ ´çÇÑ A¾¾¿¡°Ô °ø½Ä »ç°úÇÒ ¹æÄ§À» ¼¼¿î °ÍÀ¸·Î 27ÀÏ È®ÀÎµÆ´Ù. »ç°úÇÒ °èÈ¹ÀÌ ¾ø´Ù´Â º»º¸ º¸µµ(8¿ù 27ÀÏÀÚ 13¸é) ÀÌÈÄ ÀÔÀåÀ» °ð¹Ù·Î ¼±È¸ÇÑ °ÍÀÌ´Ù.

¼­¿ï½Ã °íÀ§°ü°èÀÚ´Â ÀÌ³¯ ÅëÈ­¿¡¼­ ¡°Áø½ÇÈ­ÇØÀ§¿øÈ¸ Á¶»ç³ª ¹ý¿ø ÆÇ°á µîÀ» ÅëÇØ ÀÎ±ÇÄ§ÇØ »ç½ÇÀÌ È®ÀÎµÈ ÇÇÇØÀÚµé¿¡°Ô »ç°úÇÒ °èÈ¹À» ¸¶·ÃÇß´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¾î ¡°A¾¾¿¡°Ô ¼­¿ï½ÃÀå ¸íÀÇ·Î µÈ »ç°ú¹®À» Àü´ÞÇÏ°í, Ã¥ÀÓ ÀÖ´Â À§Ä¡¿¡ ÀÖ´Â °£ºÎ°¡ Á÷Á¢ Ã£¾ÆºË°í ÁË¼ÛÇÏ´Ù´Â ¶æÀ» ¹àÈ÷·Á°í ÇÑ´Ù¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

A¾¾´Â 13¼¼ÀÇ ³ªÀÌ·Î ½Ã¸³¾Æµ¿º¸È£¼Ò¿¡ 1976³â 8¿ù °­Á¦ ¼ö¿ëµÅ °°Àº ÇØ 11¿ù±îÁö ¹«ÀÓ±Ý ³ëµ¿, °¡È¤ ÇàÀ§ µî¿¡ ½Ã´Þ·È´Ù. 2023³â 12¿ù ¼­¿ï½Ã¿Í ±¹°¡¸¦ »ó´ë·Î ´ç½Ã ÇÇÇØ¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÇØ¹è»ó Ã»±¸ ¼Ò¼ÛÀ» Á¦±âÇØ Áö³­ 5¿ù ´ë¹ý¿øÀ¸·ÎºÎÅÍ ÀÏºÎ ½Â¼Ò ÆÇ°áÀ» È®Á¤¹Þ¾Ò´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó ¼­¿ï½Ã¿Í ¹ý¹«ºÎ´Â A¾¾¿¡°Ô À§ÀÚ·á 1000¸¸¿øÀ» Áö±ÞÇß´Ù.

¼­¿ï½Ã´Â ½Ã¸³¾Æµ¿º¸È£¼Ò¿¡¼­ A¾¾¿Í À¯»çÇÑ ÀÎ±ÇÄ§ÇØ¸¦ ´çÇÑ ÇÇÇØÀÚµé¿¡°Ô °ú°Å ±â·ÏÀ» °øÀ¯ÇÏ°Ú´Ù´Â ¹æÄ§µµ ¼¼¿ü´Ù. ÀÌ °ü°èÀÚ´Â ¡°ÇÇÇØÀÚµéÀÌ Áø½ÇÈ­ÇØÀ§¿¡¼­ °ø½ÄÀûÀ¸·Î ÇÇÇØ »ç½ÇÀ» ÀÎÁ¤¹Þ°í, ÀçÆÇÀ» ÅëÇØ À§ÀÚ·á¸¦ ¹Þ±â À§ÇØ¼± ´Ù¾çÇÑ ÀÚ·áµéÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¡±¸ç ¡°¼­¿ï½Ã°¡ °ü·ÃµÈ ¼­·ùµéÀ» º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Â ¸¸Å­ ÃÖ´ëÇÑ ÇùÁ¶ÇÏ·Á°í ÇÑ´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.

±è¿ëÇå ±âÀÚ yong@kmib.co.kr

