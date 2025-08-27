°í»ç¸® ¼ÕÀ¸·Î ¼¼¿î ¡®ÇÑ¿©¸§ ¶ó¸é Æ®¸®¡¯ ¾î·Á¿î ÀÌ¿ô¿¡ ±âºÎ
°æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ ÇÑ ¾î¸°ÀÌÁý¿¡ ´Ù´Ï´Â ¾ÆÀÌµéÀÌ ¶ó¸éÀ¸·Î ½×Àº Å©¸®½º¸¶½º Æ®¸®¸¦ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã¿¡ ¼±¹°ÇØ ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù. ¡®¶ó¸é Æ®¸®¡¯´Â »çÈ¸º¹Áö°øµ¿¸ð±ÝÈ¸¸¦ ÅëÇØ Áö¿øÀÌ ÇÊ¿äÇÑ Ãë¾à°èÃþ¿¡ Àü´ÞµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÇÁ¤ºÎ½Ã´Â 27ÀÏ ¡®ÀÇÁ¤ºÎ½Ã 0¼¼¾Æ Àü¿ë ¾î¸°ÀÌÁý¿¬ÇÕÈ¸¡¯°¡ ¿µ¾ÆµéÀÌ ½×Àº ¡®¶ó¸é Æ®¸®¡¯(¶ó¸é 383¹Ú½º¡¤730¸¸¿ø »ó´ç)¸¦ Áö¿ª»çÈ¸ ¾î·Á¿î ÀÌ¿ôµéÀ» À§ÇØ »ç¿ëÇØ´Þ¶ó°í ±âºÎÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
¿¬ÇÕÈ¸¿¡ ¼ÓÇÑ ¾î¸°ÀÌÁý 16°÷Àº Àü³¯ ¿µ¾Æ °¡Á·µéÀÌ ±âÅ¹ÇÑ ¶ó¸éÀ» ¸ð¾Æ ¶ó¸é Æ®¸® ¸¸µé±â Çà»ç¸¦ ¿¾ú´Ù. ÀÌ¹ø Çà»ç´Â ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ¿Ü¿¡µµ ±èÆ÷¡¤¾È»ê¡¤¾È¾ç¡¤ÆÄÁÖ½Ã µî 4°÷ÀÇ ÁöÀÚÃ¼¿¡¼ ¿î¿µµÇ´Â ¡®0¼¼¾Æ Àü¿ë ¾î¸°ÀÌÁý¿¬ÇÕÈ¸¡¯°¡ ¸±·¹ÀÌ ¹æ½ÄÀ¸·Î Âü¿©ÇØ ÁøÇà ÁßÀÌ´Ù. ¿¬ÇÕÈ¸´Â ÀúÃâ»ý ¹®Á¦ ÇØ°áÀ» À§ÇÑ Æ¯¼ö½ÃÃ¥ÀÎ ¡®0¼¼¾Æ Àü¿ë ¾î¸°ÀÌÁý¡¯µéÀÇ ´ÜÃ¼´Ù.
ÀÓÁ¤°æ Àå¾ÏÇÏ´Ã¾î¸°ÀÌÁý ¿øÀåÀº ¡°ÀÌ¹ø ±âºÎ È°µ¿À» ÅëÇØ ¾ÆÀÌµéÀÌ ³ª´®À» ¹è¿ì°í, Á¤¼ ¹ß´Þ°ú °ø°¨ ´É·Âµµ Å°¿ï ¼ö ÀÖ¾ú´Ù¡±°í ÇßÀ¸¸ç, ±èµ¿±Ù ÀÇÁ¤ºÎ½ÃÀåÀº ¡°Áö¿ª ±â°üÀÇ ÀÚ¹ßÀûÀÎ ±âºÎ È°µ¿À¸·Î ³ª´®ÀÌ Áö¼ÓÇØ¼ ÆÛÁ® ¼·Î µ½°í ¼ºÀåÇØ ³ª¾Æ°¡±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑ¸í¿À ±âÀÚ myungou@kmib.co.kr
