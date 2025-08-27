ÁÖ°¡ Á¶ÀÛ¸¸? ¡°ºÐ½Ä È¸°èµµ °É¸®¸é ÆÐ°¡ ¸Á½Å¡± ±ÝÀ¶ ´ç±¹, Ä® »°´Ù
±ÝÀ¶À§¿øÈ¸ »êÇÏ Áõ±Ç¼±¹°À§¿øÈ¸´Â 27ÀÏ Á¤·ÊÈ¸ÀÇ¸¦ ¿°í ºÐ½Ä È¸°è¸¦ Áö½ÃÇÑ ¡®È¸Àå´Ô¡¯ µî ½ÇÁú Ã¥ÀÓÀÚ¸¦ Ã³¹úÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ´Â ³»¿ëÀÇ ¡®È¸°è ºÎÁ¤ Á¦Àç °È ¹æ¾È¡¯À» ÀÇ°áÇß´Ù. È¸°è ºÎÁ¤¿¡ ºÎ°úÇÏ´Â °úÂ¡±Ýµµ 2.5¹è±îÁö ´Ã¸°´Ù´Â °èÈ¹ÀÌ´Ù. ¡®ÄÚ½ºÇÇ 5000¡¯ ½Ã´ëÀÇ µµ·¡¸¦ ¸·´Â ÀÚº» ½ÃÀå ½Å·Ú ÈÑ¼Õ ÇàÀ§¸¦ »Ñ¸® »Ì°Ú´Ù´Â ÃëÁö´Ù. Áö³ 7¿ù Ãâ¹üÇÑ ¡®ÁÖ°¡Á¶ÀÛ±ÙÀýÇÕµ¿´ëÀÀ´Ü¡¯¿¡ ÀÌ¾î ÀÚº» ½ÃÀåÀÇ °øÁ¤¼ºÀ» µÇ»ì¸®´Â ¡®µÎ ¹øÂ° Ä®¡¯ÀÌ¶ó´Â ÀÇ¹Ìµµ ÀÖ´Ù.
Á¦Àç °È¾ÈÀÇ ÇÙ½ÉÀº °úÂ¡±Ý ºÎ°ú ´ë»ó È®´ë´Ù. Áö±Ý±îÁö´Â È¸°è ºÎÁ¤À» ÁÖµµÇÑ ÃÑ¼ö µîÀÌ È¸»ç¿¡¼ º¸¼ö µî Á÷Á¢ÀûÀÎ ±ÝÀüÀû º¸»óÀ» ¹ÞÁö ¾Ê¾Ò´Ù¸é Á¦Àç°¡ ¾î·Á¿ü´Ù. ¾ÕÀ¸·Î´Â »çÀû À¯¿ëÀÌ³ª °è¿»ç ±Þ¿©, ¹è´ç µî °æÁ¦Àû ÀÌÀÍÀÌ È®ÀÎµÇ¸é ÃÑ¼öµµ °úÂ¡±ÝÀ» ³»¾ß ÇÑ´Ù. °æÁ¦Àû ÀÌÀÍÀ» ÃøÁ¤ÇÏ±â ¾î·Æ´õ¶óµµ 1¾ï¿ø ÀÌ»óÀÇ °úÂ¡±ÝÀ» ºÎ°úÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏÇÑ¼±ÀÌ ½Å¼³µÈ´Ù. ¡®È¸»ç °úÂ¡±ÝÀÇ 10%¡¯¿´´ø ºÐ½Ä È¸°è °¡´ãÀÚ¿¡ ´ëÇÑ °úÂ¡±Ý ÇÑµµµµ 20%·Î »óÇâµÈ´Ù.
°úÂ¡±Ýµµ Áõ¾×µÈ´Ù. »ç½Ç ÀºÆó, À§Á¶ ¼·ù Á¦Ãâ µî °íÀÇÀûÀÎ ºÐ½Ä È¸°è¿¡´Â ÃÖ°í ¼öÁØÀÇ °úÂ¡±ÝÀÌ ºÎ°úµÈ´Ù. ºÎÁ¤ÀÌ 1³â ÀÌ»ó Áö¼ÓµÆ´Ù¸é ¸Å³â 30%(Áß°ú½ÇÀº 2³â ÃÊ°ú ½Ã ¸Å³â 20%)¾¿ °¡ÁßµÈ´Ù. Áõ¼±À§ ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç¿¡ µû¸£¸é 2018~2021³â °íÀÇ ºÐ½Ä È¸°è·Î °úÂ¡±Ý 60¾ï¿øÀ» ¹ÞÀº ÄÚ½º´Ú »óÀå»ç´Â »õ °È¾È Àû¿ë ½Ã 114¾ï¿øÀ» ³»¾ß ÇÑ´Ù. ¶Ç »õ °È¾ÈÀ» °ú°Å 3³â°£ Á¦Àç »ç·Ê¿¡ Àû¿ëÇØº¸´Ï È¸»çÀÇ °æ¿ì ÇöÇà ´ëºñ 1.5¹è, °³ÀÎÀº 2.5¹è ¸¹Àº °úÂ¡±ÝÀ» ³»¾ß Çß´Ù.
»õ·Î¿î È¸°è ºÎÁ¤ Á¦Àç °È¾ÈÀº ÇöÀç ½Ç½Ã ÁßÀÎ ¿¬±¸¿ë¿ª °á°ú¿Í Àç°è °£´ãÈ¸ µîÀ» Åä´ë·Î ½ÃÇà·É Á¤ºñ, ¹ý °³Á¤À» °ÅÃÄ ÀÌ¸£¸é ³»³â »ó¹Ý±â ½ÃÇàµÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
Áõ¼±À§¿øÀåÀ¸·Î ºÎÀÓÇÑ ±Ç´ë¿µ ±ÝÀ¶À§ ºÎÀ§¿øÀåÀº ÀÌ³¯ È¸ÀÇ¿¡¼ ¡°È¸°è ºÎÁ¤ ¹üÁË¿¡´Â °æÁ¦Àû À¯ÀÎÀ» ¹ÚÅ»ÇÏ´Â ¼öÁØ±îÁö Á¦ÀçÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ±ÝÀ¶ ´ç±¹Àº ÃÖ±Ù ¡®ÀÚº» ½ÃÀåÀÇ ºÒ°øÁ¤ °Å·¡ ÇàÀ§¸¦ ±ÙÀýÇÏ¶ó¡¯´Â ÀÌÀç¸í ´ëÅë·ÉÀÇ Áö½Ã »çÇ×À» ÀÌÇàÇÏ´Â µ¥ ¿ÁßÇÏ°í ÀÖ´Ù.
±èÁø¿í ±âÀÚ reality@kmib.co.kr
