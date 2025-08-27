¹Úº¸°Ë, Á¤°üÀå ÀÏÀÏÁ¡Àå ¸Ã´Â´Ù¡¦Ä£ÇÊ »çÀÎ¡¤±ÂÁî ÁõÁ¤

½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

KGCÀÎ»ï°ø»ç°¡ Á¤°üÀå ¸ðµ¨ÀÎ ¹Úº¸°Ë°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â ¡®Á¤°üÀå º¸°ËÁ¡¡¯ ÀÌº¥Æ® Âü°¡ÀÚ¸¦ ¸ðÁýÇÑ´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.

¹Úº¸°ËÀº Á¤°üÀå ÀÏÀÏÁ¡ÀåÀ¸·Î ¼ÒºñÀÚµé°ú ¸¸³­´Ù. ´ÙÀ½ ´Þ 11ÀÏ ¼­¿ï ½Ã³» Á¤°üÀå ¸ÅÀå¿¡¼­ ÁøÇàµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. Âü°¡ÀÚµé¿¡°Ô´Â ¹Úº¸°Ë Ä£ÇÊ ¸Þ½ÃÁö ¹× »çÀÎÀ» ºñ·ÔÇØ Æ¯º° ¼±¹° ¼¼Æ®°¡ Á¦°øµÈ´Ù.

Á¤°üÀåÀº ÀÌº¥Æ® ÇöÀå¿¡ ¡®º¸°Ë Á¡Àå ¹Ì´Ï ÆË¾÷¡¯À» ¸¶·ÃÇÏ¸ç ´Ù¾çÇÑ Ã¼Çè ÇÁ·Î±×·¥µµ ÁøÇàÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¡®·°Å°µå·Î¿ì¡¯, ¡®Æ÷ÅäÁ¸ ÀÎÁõ¼¦¡¯À» ºñ·ÔÇØ ÀÌº¥Æ® ÇöÀå±¸¸Å °í°´(´çÀÏ ÇÑÁ¤ 100¸í)¿¡°Ô ¹Úº¸°ËÀÇ ¼Õ±Û¾¾°¡ ´ã±ä ±ÂÁîµµ ÁõÁ¤ÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

ÀÌº¥Æ® ÀÀ¸ð´Â ¿À´Â 27ÀÏºÎÅÍ 9¿ù 2ÀÏ±îÁö Á¤°üÀå Á¦Ç° 7¸¸¿ø ÀÌ»óÀ» ±¸¸ÅÇÑ µÚ Á¤°üÀå °ø½Ä ¿Â¶óÀÎ¸ô ¡®Á¤¸ô(www.kgcshop.co.kr)¡¯ ÀÌº¥Æ® ÆäÀÌÁö¿¡¼­ ½ÅÃ»¼­¸¦ Á¦ÃâÇÏ¸é µÈ´Ù. Á¤È®ÇÑ ÀÌº¥Æ® ½Ã°£°ú Àå¼Ò´Â 9¿ù 3ÀÏ ´çÃ·ÀÚ¿¡°Ô °³º° ¾È³»µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

KGCÀÎ»ï°ø»ç °ü°èÀÚ´Â ¡°Ãß¼®À» ¾ÕµÎ°í °í°´µé¿¡°Ô Æ¯º°ÇÑ ºê·£µå °æÇèÀ» Á¦°øÇÏ±â À§ÇØ ÀÌ¹ø Çà»ç¸¦ ±âÈ¹Çß´Ù¡±¸ç ¡°ÇâÈÄ¿¡µµ ¹Úº¸°Ë°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ ¸¶ÄÉÆÃ È°µ¿À» ÅëÇØ Á¤°üÀåÀÇ ºê·£µå °¡Ä¡¸¦ ¾Ë¸®°í ¼ÒºñÀÚ¿ÍÀÇ Á¢Á¡À» Áö¼ÓÀûÀ¸·Î È®´ëÇØ ³ª°¡°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

Á¤°üÀå ½Å±Ô¸ðµ¨·Î ¼±Á¤µÈ ¹Úº¸°ËÀº 9¿ù 5ÀÏºÎÅÍ ¹æ¿µÇÏ´Â TV±¤°í ¹× µðÁöÅÐ±¤°í¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î º»°Ý ¸ðµ¨ È°µ¿¿¡ ³ª¼³ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

±è¼ºÈÆ ±âÀÚ hunhun@kmib.co.kr

